La despedida del delantero Claudio Pizarro ha generado todo tipo de reacciones este sábado 24 de setiembre. Y es que un grupo de usuarios de redes sociales ha aprovechado el retiro del ‘Bombardero de los Andes’ para criticar a Ricardo Gareca por no llevarlo a Rusia 2018.

Como se recuerda, el ‘Tigre’ decidió no incluir a ‘Piza’ en la lista definitiva para dicha copa del mundo. En ese entonces, el artillero ya había dejado de ser considerado por el ex DT de la selección peruana, y ello fue evidenciado en la segunda parte de las Eliminatorias.

CRÍTICAS EN TWITTER

En la red social Twitter, muchos usuarios que estuvieron atentos al partido de despedida de Pizarro en Alemania, decidieron juzgar a Gareca por no haberlo llevado a Rusia 2018 en los últimos años de su carrera futbolística.

Sin embargo, un detalle que también llamó la atención fue la crítica a a preferencia de Ruidíaz sobre Pizarro. Los usuarios siguen sin aceptar que ‘Ruidios’ sí fue al mundial y Claudio no.

“Siempre seguiré con eso, no seas malo para llevar a Ruidiaz antes que a Claudio, que abusiva decisión”; “Una de las peores decisiones de Gareca fue no llevar a @pizarrinha al mundial. Llevó de turismo a Polo y Ruidíaz”; “Imagina haber llevado a Ruidíaz y no a Claudio al Mundial...”; “Anteponer a Ruidíaz antes que a Claudio pues. En hora buena se largó el argollero. Aunque para mal porque llegó el traidor”, fueron algunos de los comentarios.