El mes de agosto es uno de los más especiales del año, pues en muchos países cada tercer domingo se celebra el ‘Día del Niño’ y el Perú no es ajeno a este festejo. Sin embargo, este será distinto, ya que los más pequeños de casa no podrán ser celebrados con salidas a los parques, a comer, o a alguna reunión de amigos o familiares.

Para la cofundadora del centro ‘Bebes Exploradores’, Carmen Landázuri, los padres deben hacer de este domingo un día especial y no solo llenarlos de regalos. Explica que los menores son los que más sufren sin poder salir y por ello menciona algunas ideas para festejar en casa:

DE 3 A 5 AÑOS. Poseen habilidades, destrezas y diferentes gustos, por lo que pueden hacer en familia un día de camping, preparar un postre, pintar algo, realizar manualidades o leer un cuento.

DE 6 A 9 AÑOS. Hay niños que adoran disfrazarse y esta puede ser la oportunidad perfecta para divertirse de esta manera. También hacer un karaoke con papá y mamá, búsqueda del tesoro, e incluso una coreografía como en el aplicativo Tik Tok.

DE 10 A 14 AÑOS. Puede ser el día ideal para reunirse en familia y jugar juntos los juegos de mesa. También hacer un picnic en la sala, rompecabezas, reunión virtual con sus amigos y noche de cine.

EN PANDEMIA. La docente Landázuri recomienda a los padres trabajar mucho en el tema emocional de los niños, la responsabilidad y escuchar sus intereses.

“Hay que explicarles que ellos también son héroes porque se quedan en casa y eso les ayuda a no contagiarse y no infectar a otras personas. Los niños, tras el confinamiento, se van a volver seres menos sociables y más tecnológicos, pero tendrán un vínculo afectivo positivo con sus padres”, señala.

¿CÓMO ALCANZAR SU BIENESTAR DIGITAL?. “Cada niño es distinto y no todos aprenden por igual. Deben tener un espacio propio, sin interrupciones y con mucha luz. Sin embargo, hay que regular las horas de tiempo que usan nuestros hijos en la computadora”, explica Mary Castro, psicóloga de la clínica Ricardo Palma.

Detalla que antes los padres de familia se peleaban con la tecnología y ahora se ha vuelto como ‘nana’ para nuestros hijos porque no solo los ayudan con sus clases virtuales, sino que son aliados a la hora en que los propios padres deben hacer el ‘teletrabajo’.

¿NO HABRÁ REGALO?. Para la psicóloga del colegio Jean Le Boulch, Angélica Esquivias, explicarle a un niño que este año no va a obtener un obsequio, no debe ser complicado. “Si el niño aprende a pedirte un presente, es porque el mismo padre le enseña. No debemos maleducar al hijo a realizar una actividad para que adquiera un premio. La coyuntura nos ha ayudado muchísimo en el ámbito familiar y no debemos desaprovecharla. Hay que premiarlos con abrazos, besos y cariño. Además de frases motivadoras: ‘tú puedes’, ‘eres un ganador’, ‘lo hiciste bien’”, indica Esquivias.