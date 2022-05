¿A quién no le gusta tener plantas en el hogar? ¿Quién no tiene una en casa? No sólo aportan un toque bastante personal y alegre a las estancias, sino que también son una estupenda forma de refrescar el ambiente y de mejorar el aspecto de nuestras habitaciones más aburridas.

Pero, asimismo, permiten darle una imagen completamente renovada a los espacios si, además de elegir bien las plantas para que sean decorativas, elegimos bien las macetas que las contienen, y una manera maravillosa de que éstas sean baratas, bonitas y originales es crearlas nosotros mismos.

Hay muchos trucos de crear maceteros caseros, a continuación te vamos a presentar unas cuantos:

Macetas caseras con objetos reciclados

Lo primero que hay que tener claro es que cualquier objeto puede convertirse en una maceta de lo más original si plantamos algo en su interior. Una taza rota o despostillada, una hielera o una tetera que ya cumplieron con su ciclo de vida o ya no usas pueden ser una maceta perfecta y aireada, y existen miles de objetos que pueden modificarse para adaptarlos a su uso como creativas macetas.

Cualquier objeto se puede convertirse en una maceta. (Foto: Pexels)

Cómo hacer macetas de cemento

Una opción para hacer macetas es el cemento. Se pueden crear de cualquier tamaño, se pueden pintar, son muy resistentes y, como son pesadas, se pueden poner en zonas de viento como balcones o pasillos exteriores sin miedo a que una ráfaga los vuelque.

Los maceteros de cemento se pueden fabricar usando moldes de plástico, pero hoy vamos a explciarte una manera aún más simple y que, además, da resultados más originales.

Las macetas de cemento son muy resistentes y las puedes hacer de diferente tamaños. (Foto: Pexels)

Materiales

Toallas viejas

Arena de construcción

Agua

Unos guantes de plástico

Aceite antiadherente

Recipientes de plástico o metal del ancho que tenga que tener la maceta.

Preparación

Ponerse los guantes. Preparar la mezcla de cemento y agua. Removerla constantemente para que no cuaje. Cortar un trozo de tela de toalla. Aceitar el recipiente que se va a usar de molde. Sumergir la toalla en el cemento de manera que quede completamente cubierta. Sacar la toalla cubierta de cemento y extenderla sobre el recipiente que dará la medida. Del fondo, de manera que la parte central repose sobre el culo del recipiente y el resto caiga a peso por los lados. Dejar que el cemento se seque por completo antes de usar. Antes de plantar en la maceta, practicarle un agujero en la base para evacuar el agua.