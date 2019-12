“Las cejas aportan proporción y equilibrio a los rasgos faciales. No solo poseen la función de enmarcar los ojos, sino que resaltan y potencian la mirada”, afirma al portal ‘El Confidencial’ Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y experta en el cuidado de cejas.

La ‘gurú’ de las cejas en Hollywood que se ha encargado de embellecer a famosas como Heidi Klum, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Victoria Beckham, entre otras, ha revelado unos consejos para lucirlas perfectas.

1. Peina tus cejas

Hazlo hacia arriba con la ayuda de un cepillo especial para cejas y recorta los pelos que sobresalgan con tijeras, eso sí, siguiendo la línea natural del arco. Así lograrás que estén uniformes. Usa una brocha biselada con cerdas suaves para aplicarte polvos para cejas.

2. Depila lo necesario

Es complicado que tu misma lo hagas, lo mejor es que lo realice un profesional. Sin embargo, si estás decidida a hacerlo utiliza plantillas como guía y rellénalas con sombra. Retira la plantilla y depila con unas pinzas lo que quede fuera de la zona del polvo.

3. Defínelas

Para lograrlo utiliza un lápiz de cejas que te ayudará a definir y rellenar las cejas, y también un lápiz retráctil ultrafino.

4. Tono adecuado

No elijas un tono que sea igual al de tu cabello. Por ejemplo, si eres rubia, busca un tono más oscuro y si eres de pelo oscuro, usa uno más claro.

5. No tienen que ser iguales

Es cierto que deben verse lo más parecidas posibles, pero es difícil conseguirlo, no te estreses si no lo logras, si buscas demasiada simetría podrías lograr un efecto de cejas falsas.

6. Verifica

Tus cejas son el complemento de tu look, más no las protagonistas. No deben estar demasiado maquilladas y no olvides que siempre deben ser lo último que maquillas de tu rostro.