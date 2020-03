La conductora de televisión Marian Jáuregui tosió en vivo cuando informaba que aumentó a 38 los casos de coronavirus en Perú y llamó la atención de los usuarios de Twitter.

Cuando la periodista de Canal N leía el comunicado oficial del Ministerio de Salud (Minsa) sobre el COVID-19 se le escuchó carraspear casi al final de narrar la noticia a los televidentes.

Conductora de TV tose en vivo al informar sobre coronavirus y llama la atención de usuarios

En la mencionada red social le expresaron su preocupación por toser en medio de la coyuntura del coronavirus, enfermedad respiratoria que se propaga en el mundo y en el país. Sin embargo, la conductora aclaró esta situación.

“Tosí porque el aire acondicionado me seca la garganta y me va dejando sin voz. Debo tomar agua caliente durante todo el noticiero”, escribió.

Tosí porque el aire acondicionado me seca la garganta y me va dejando sin voz. Debo tomar agua caliente durante todo el noticiero. 😒 #NoSePasenDeGraciosos 🙃 https://t.co/OXVso8U87v — Marian Jauregui🍒 (@marian_j) March 13, 2020

Tras la aclaración, sus seguidores consideraron que era una buena noticia, pero otro cuestionaron que por una tos ya se la quiera calificar como infectada con el COVID-19.

“Osea, ¿ahora nadie puede toser, estornudar, ni sonarse la nariz? La gentita ya quemó. Sufro de alergias, mañana mismo me ponen en cuarentena, me aíslan, un poco más y me sentencian a muerte, no frieguen”, respondió una usuaria.

