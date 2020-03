El cantante Pedro Suárez-Vértiz se comunicó con su colega Raúl Romero para que interpretara su tema “Cuando pienses en volver”, cuya letra fue adaptada a los tiempos de cuarentena por el coronavirus.

Romero utilizó su cuenta de Instagram para explicar que Suárez-Vértiz se comunicó con él, a través de redes sociales, para que entonara la nueva versión de su exitosa canción.

“Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera es que Pedro Suárez-Vértiz me mandó un chat con una versión de su canción ‘Cuando pienses en volver’, pero adaptada a la temática de ‘Quédate en casa’, y la segunda noticia es que me pidió que la cante. Esto me es un gran honor y espero que le guste a todos”, expresó Romero en un video compartido en Instagram.

“Cuando pienses en salir, recuerda que este virus tú lo puedes adquirir. Piensa un poco más, quedarte en casa es lo mejor. Infórmate, no seas babosón”, es parte de esta nueva letra.

La canción busca concientizar a los pobladores peruanos a quedarse en casa para así evitar la propagación del coronavirus, enfermedad que viene afectando a más de 100 países y que ha cobrado miles de vidas.

