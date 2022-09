El poder de la familia César Acuña, fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), sigue siendo clave en el Congreso. Según el reportaje de Punto Final, la congresista Lady Camones contrató de asistente a Alejandra Ojeda Morán, novia del hermano de Brunella Horna, quien está comprometida con Richard Acuña.

De acuerdo con la investigación de Latina, la joven de 24 años, natural de Arequipa, trabajó desde enero 2021 hasta agosto de ese año con el legislador Luis Valdez. Luego, pasó a ser asistente de la destituida presidenta del Congreso.

“No me inmiscuyo en la vida privada de mis trabajadores porque tampoco me gustaría que ellos se inmiscuyan en la mía... Desconozco (si es novia del hermano de Brunella Horna). A Alejandra la tengo trabajando desde el periodo que inicié y es una buena chica que cumple con los requisitos, no tengo ninguna queja. Sobre su vida privada no sé”, sostuvo Lady Camones al programa dominical.

Sin embargo, la unidad de investigación del programa confirmó que Ojeda no cuenta con ningún título registrado ante la Sunedu.

Otra de las funcionarias que habría sido favorecida es Natalia Esteves Calderón, quien es la hermana de la madre de la primera hija de Richard Acuña. Ella es licenciada en Administración y trabaja en el área de Educación Ciudadana del Congreso desde setiembre de 2021. Percibe un sueldo de más de S/ 6,000.

Cabe señalar que hace unas semanas, Lady Camones sostuvo a un portal de noticias que “se ha llenado el Congreso de gente... se entiende que hay que dar la mano a las personas que nos han ayudado, pero en los puestos que deben estar. En las comisiones tienen que estar gente capacitada, que sea de especialidad, para que no pasé lo que está pasando”.

Otros casos

En el reportaje se indicó que se contrataron a personas cercanas al partido de APP. En noviembre del año pasado ingresó al Parlamento César Lescano Gavidia, luego de ser por ocho años el director de Comunicaciones del club César Vallejo.

Se suma Ana María Calle Quiñones, quien fue asesora de la Primera Vicepresidencia del Congreso cuando Lady Camones ocupó el cargo. Su afiliación al partido viene desde hace años, ya que fue coordinadora de la Secretaría de la Mujer.

También se encuentra Yolanda Ríos Mendoza, que es asesora nivel II en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, que el año pasado presidió César Acuña Peralta, hermano del fundador de APP.

