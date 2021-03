El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó este martes que el candidato presidencial de Renovación Popular declare públicamente que da dinero a sus candidatos “y no le pase nada”. Lamentó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se haya manifestado al respecto pese a que se estaría infringiendo la ley sobre el financiamiento electoral.

“Soñé que tenía tanta plata que le iba a dar a cada uno de mis candidatos al Congreso dinero para que hagan su campaña, y de ahí me acordé que eso está prohibido por el JNE y que me podían sacar de carrera”, sostuvo en diálogo con la prensa durante un recorrido por el Mercado de Frutas en La Victoria.

“Acá tú puedes anunciar públicamente que estás dando dinero a tus candidatos y no pasa nada. El Jurado Nacional no actúa de oficio. Entonces yo dije, bueno si el Jurado Nacional no hace nada voy a repartir unos 50 mil o 100 mil dólares a cada uno de mis candidatos [...] al Jurado Nacional de Elecciones no le importa, es como si no estuviese”, señaló.

El domingo pasado, Rafael López Aliaga, reveló que dona a las campañas de sus candidatos debido a que, por los topes establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas, solo puede donar 200 UIT a su propia campaña electoral.

Explicó, en esa línea, que ha donado a sus postulantes congresales respetando los topes establecidos.

“Tengo unos topes, no puedo poner más de 200 UIT, como 200 mil dólares, pero sí puedo yo mismo donarle a algunos candidatos, entonces, es lo que estoy haciendo con los topes que hay y eso es lo que estoy haciendo”, manifestó en una entrevista con el programa ‘7x7’ de Willax TV.

