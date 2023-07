Cuando Daniel Dávila Zari, conocido artísticamente como Dany Zare, encendió su chispa musical a los 7 años tras escuchar la legendaria canción Sweet Child O’ Mine de la banda norteamericana Guns And Roses, jamás pensó que su destino sería estudiar en suelo estadounidense, y menos, en Berklee College of Music, la mejor escuela de música contemporánea del mundo, de la cual han egresado una infinidad de músicos virtuosos y talentosos, como Juan Luis Guerra, Steve Vai, John Mayer, Speranza Spalding y hace no mucho, nuestro compatriota Christian Yaipén del Grupo 5.

Desde ese descubrimiento musical, Dany Zare no paró de involucrarse en ese fascinante mundo y comenzó a temprana edad estudiar piano, guitarra, bajo, batería, canto y cajón. Pero no fue hasta los 25 años, y después de haber realizado muchos esfuerzos por estudiar y trabajar en Lima y Buenos Aires, que logró obtener una vacante en el renombrado centro de estudios y se trasladó a Boston.

A pocos meses de iniciar su último año de estudios, el joven chalaco ha materializado un proyecto musical que planificó desde hace mucho tiempo y que es un tributo a sus orígenes peruanos y a sus marcadas influencias musicales, como la música andina, el metal y el synth pop. En esa línea, “Landina” utiliza melodías de saxo andino que congenian armoniosamente con el cajón, la quijada, la guitarra eléctrica, los sintetizadores y la batería en medio de un ambiente andino, reforzado también por una parte cantada en quechua. La canción y el videoclip se encuentran en distintas plataformas digitales, las cuales se encuentran en el sitio web del músico. Como próximos pasos de este proyecto musical innovador, Dany Zare lanzará en los siguientes meses sus dos nuevas canciones “The W1p” y “HuaYcore”.

Sobre Dany Zare

Daniel Dávila Zari (26) nació y creció en el Callao. Su formación profesional la inició en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde estudió composición musical por 3 años. Luego, gracias a una visita de Berklee, se trazó la meta de irse a Boston. Con eso en mente, se mudó a Buenos Aires, donde estudió y se graduó de músico profesional en la Escuela de Música Contemporánea, para finalmente transferir los créditos y apuntar hacia el grado de bachiller con una doble carrera en Music Business y Electronic Music Production & Sound Design en Berklee College of Music

Asimismo, el artista cofundó y lidera actualmente la comunidad y ensamble Peruano Peruvian Student Community, con miras a generar presencia y visibilidad de nuestra música en Boston. En paralelo, es parte decisiva del club de “Blockchain & Inteligencia Artificial” y trabaja como asistente de la decana de la carrera de Music Business, a fin de cubrir la máxima cantidad de horas laborales permitidas para poder solventar los gastos de estudios y estadía.

A pesar de que la joven promesa es acreedor de la beca parcial Gross Hill, aún requiere fondos para poder culminar la carrera y graduarse, por lo que anda en busca de fondos de organizaciones independientes.