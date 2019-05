Detective Pikachu: Mr. Mime fue considerado como muy ‘horripilante’ para la película

Síguenos en Facebook

A lo largo de sus siete generaciones (con una octava al caer), el mundo Pokémon ha presentado hasta la fecha 809 criaturas, de las cuales pocas se han vuelto los favoritos de los usuarios.

En ‘Pokémon: Detective Pikachu’ veremos cerca de unas 60 clases diferentes de estos geniales monstruos de bolsillo. Los que se volvieron íconos en la película fueron Pikachu, Charizard y Mr. Mime. Este último casi no aparece en el filme debido a su ‘apariencia’.

The Pokémon Company lo consideraba muy horripilante para la adaptación live-action. En una entrevista para Polygon el guionista de la cinta, Benji Samit reveló que la empresa estaba dudando de incluir a Mr. Mime.

“The Pokémon Company estaba un poco dudosa”, dijo. “Estaban como, ‘¿estás seguro de que la gente quiere ver un Mr. Mime live-action?’”.

Cabe mencionar que el director de la película, David Letterman, confesó que el personaje se veía algo perturbador.

“La pregunta más incómoda fue que yo pidiera permiso para poner [a Mr. Mime] en la película, porque fui a The Pokémon Company. Era como si tuviera esta idea para esta escena y requiere realizar a Mr. Mime en el mundo live-action. Lo pensaron y [en base a todas las razones enumeradas anteriormente], literalmente me miraron, como diciendo: ‘No quieres hacer eso. Eso no va a funcionar. Eso va a ser demasiado raro. Eso va a ser espeluznante. Por todas esas razones, no puede funcionar’. Llegó al punto en que literalmente tuve que preguntarle al presidente de toda la compañía, Ishihara-san. Le di todas las razones, y él se echó a reír, y me dijo, ‘está bien, pruébalo’”, declaró el cineasta.