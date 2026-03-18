Cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas que busca resaltar la importancia del bienestar en la vida cotidiana.

En un contexto marcado por el estrés y las responsabilidades diarias, hacer una pausa se vuelve clave para reconectar con uno mismo.

“La felicidad no siempre está en lo extraordinario, sino en esos momentos simples que nos regalamos para disfrutar”, señala Chanel Serpa, de la empresa Bigbox Perú.

Cuatro formas de reconectar contigo

1. Un momento de relajo

Tomar una pausa con actividades como spa, masajes o hidromasajes ayuda a reducir el estrés y recuperar energía.

2. Disfrutar una buena comida

Salir a comer o darte ese gusto pendiente puede cambiar tu estado de ánimo y ayudarte a salir de la rutina.

3. Un antojo dulce

Pequeños placeres como un café, un helado o un postre pueden convertirse en rituales cotidianos de bienestar.

4. Probar algo nuevo

Actividades diferentes o con un toque de aventura, como parapente o cuatrimotos, ayudan a renovar la energía y mejorar el ánimo.

La importancia de las pausas en la vida diaria

Incorporar estos momentos en la rutina puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional.

Las experiencias simples, como compartir tiempo con otros o dedicar espacio al descanso, contribuyen a una mejor calidad de vida.