EEUU: expulsan de por vida a hombre por enviar un mensaje de texto a su novia

Un joven inglés que decidió viajar a Estados Unidos para visitar a su novia fue detenido y trasladado una cárcel, en la que estuvo preso por 24 horas, debido a que los oficiales de migración hallaron un antiguo mensaje de texto en su celular.

"Me estoy mudando para estar contigo", se lee en el mensaje de Isaac Roblett (24) enviado un mes antes de su viaje a Chicago (EE.UU.), donde reside su pareja Camila Iglesia, y con quien se iba a encontrar con motivo de celebrar el primer aniversario.

Según informó Daily Mail, el joven explicó que ese mensaje era parte de una pequeña discusión que la pareja tuvo anteriormente, pero los oficiales no le creyeron. Ante ello el novio, originario de East Sussex (Inglaterra), fue expulsado de por vida, cuando en realidad solo se disponía pasar tres meses en EE.UU. bajo el programa ESTA, que le permite a los ciudadanos europeos permanecer en el territorio hasta por un plazo de 90 días sin solicitar visa.

"Revisaron mi teléfono, todos mis mensajes y encontraron ese mensaje que le había enviado a mi novia", señaló el joven al diario The Sun. El novio contó que junto a su pareja había planeado visitar Los Ángeles y Nueva York como parte de la celebración.

Empero, Daily Mail informó que el interrogatorio se profundizó cuando los agentes le preguntaron a Roblett cómo se financiaría su estancia en EE.UU.

"Yo trabajo en Inglaterra, ahorré mucho dinero para ir a ver a mi novia. Haremos en un viaje por carretera y he ahorrado lo suficiente para poder sobrevivir", indicó el joven a la policía, pero al parecer su argumento no fue suficiente.

Debido a la detención y al hecho de que estaba incomunicado por más de 15 horas en la celda, su novia Camila se enojó

"Lo peor que has visto. El inodoro era, literalmente, un agujero en el suelo", dijo el joven al referir que las autoridades no entendieron el contexto de la conversación por el mensajero, pues en el le explicaba a su novia que si iba a permanecer tres meses junto a ella no podía considerarse una visita.

"En términos de una ruptura, no sé lo que he hecho para hacerte olvidar que dentro de un mes me mudo para estar contigo", decía el mensaje completo.

El joven que ya antes había visitado Estados Unidos dos veces para encontrarse con su novia en Miami, estaba muy frustrado y sentía mucha impotencia, por lo que comenzó a llorar por la mala experiencia en el aeropuerto, pero contó que los oficiales solo le indicaron que lo supere.