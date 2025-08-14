Este 17 de agosto, desde el mediodía, el local recibirá a familias con una propuesta llena de diversión, música y actividades para los más pequeños.
El Fundo Restaurante se prepara para vivir “El Día del Niño Más Divertido de Ica” este domingo 17 de agosto, desde el mediodía, con una programación especial para celebrar a lo grande en un espacio seguro, amplio y rodeado de áreas verdes.

La entrada, con un costo de S/ 49.90 por niño (de 2 a 13 años), incluye un menú infantil a elección —salchipapa, nuggets con papas fritas o 1/8 de pollo a la brasa— más un refresco. Además, cada pequeño recibirá una cajita sorpresa con dulces y regalos, y tendrá acceso a juegos inflables, cama saltarina, un show infantil a cargo de Diverty Boom y un espectáculo de magia con el mago Memo.

Como parte de la celebración, una artista invitada presentará un tributo a Lara Campos. También habrá sorteos, premios y actividades adicionales como pintado de caritas, snacks, talleres de armar pastelitos y pintura. Mientras los niños disfrutan, los padres podrán degustar una carta variada de platos criollos y marinos, así como una selección de cócteles en el bar.

El evento se realizará en Calle Los Girasoles S/N, Residencial La Angostura – Ica. Las reservas pueden hacerse llamando o escribiendo al WhatsApp 977 860 672. Los cupos son limitados.

