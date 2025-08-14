El Fundo Restaurante se prepara para vivir “El Día del Niño Más Divertido de Ica” este domingo 17 de agosto, desde el mediodía, con una programación especial para celebrar a lo grande en un espacio seguro, amplio y rodeado de áreas verdes.

La entrada, con un costo de S/ 49.90 por niño (de 2 a 13 años), incluye un menú infantil a elección —salchipapa, nuggets con papas fritas o 1/8 de pollo a la brasa— más un refresco. Además, cada pequeño recibirá una cajita sorpresa con dulces y regalos, y tendrá acceso a juegos inflables, cama saltarina, un show infantil a cargo de Diverty Boom y un espectáculo de magia con el mago Memo.

Como parte de la celebración, una artista invitada presentará un tributo a Lara Campos. También habrá sorteos, premios y actividades adicionales como pintado de caritas, snacks, talleres de armar pastelitos y pintura. Mientras los niños disfrutan, los padres podrán degustar una carta variada de platos criollos y marinos, así como una selección de cócteles en el bar.

El evento se realizará en Calle Los Girasoles S/N, Residencial La Angostura – Ica. Las reservas pueden hacerse llamando o escribiendo al WhatsApp 977 860 672. Los cupos son limitados.