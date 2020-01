El ‘Ken humano’ revela que es una mujer transgénero

¡Impresionante cambio! Roddy Alves, quien se hizo famoso en todo el mundo por una adicción a la cirugía estética y anteriormente conocido como ‘Ken humano’, ha revelado este martes que ahora es una mujer transgénero.

Después de años de tratar de encontrar su verdadera identidad con múltiples intervenciones quirúrgicas de un valor que se calcula en más de 500.000 euros, ha revelado su cambio de sexo en un programa británico.

“Realicé esas cirugías plásticas porque realmente quería ser mujer... Tengo disforia de identidad de género. Lo he estado tratando”, ha contado antes de arrepentirse de haberse sometido a otras intervenciones plásticas como cuando se operó para tener brazos más musculosos o abdominales marcados.

En el programa This Morning, el ex Kren humano relata cómo han sido estos tres meses en los que ha estado viviendo secretamente como una mujer. Con su relato, Roddy Alves ha querido advertir que él no es un ejemplo a seguir pues “debería haber visto a un psicólogo, pero en lugar de eso me automediqué con hormonas y luego estaba en una fiesta tomando bebidas y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital”.