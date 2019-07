El Rey León: así sonará la nueva versión de ‘Hakuna Matata’ en el live action (VIDEO)

A poco del estreno del 'live action' de la película clásica "El Rey León", se ha revelado un adelanto de cómo sonará la nueva versión de Hakuna Matata en la nueva cinta.

La canción que fue uno de los elementos más emblemáticos de la película animada original de los años 90 será ahora interpretada en su versión en inglés por Donald Glover como Simba, Seth Rogen como Timón y Billy Eichner como Pumba.

En el corto clip que reveló Disney en el marco de la aparición de Glover en el programa de Jimmy Kimmel se puede escuchar la nueva interpretación del popular tema.

Por su parte, el sitio Cartoon Brew sorprendió a los fanáticos de la película al hacer un video donde compara el adelanto de 'Hakuna matata' en el nuevo remake con la misma escena de la película animada de 1994.

De esta manera, se abrió el debate en las redes sociales sobre las escenas que se mantienen y los cambios que verán en el live action.

Comparison between the two animated versions of The Lion King. pic.twitter.com/E5dfgMASZJ