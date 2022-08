Un usuario utilizó la plataforma TripAdvisor para criticar duramente el servicio del restaurante Sa Prensa, ubicado en Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Lo que el cliente no esperaba era que el local le iba a responder de forma tajante, generando el aplauso de los internautas.

El hecho se produjo en 2019, aunque recién tomó relevancia debido a que el medio local Diario de Ibiza informó sobre ello.

Por esos días, el usuario en cuestión le dio un punto de cinco al restaurante y afirmó que no le llevaron cubiertos ni servilletas. “Me sirven el vino y derraman unas gotas sobre mi mano, por lo que no puedo limpiarme al no haber servilletas (primer aviso de lo que se avecinaba)”, escribió.

“Pedimos solomillo y entrecot de ternera, menos de al punto y nuestra sorpresa es que la carne la traen fría, a lo que se lo decimos a la camarera y su respuesta es que al pedir la carne poco hecha, lo normal es que no esté caliente, cuya solución es calentar la carne en el horno, por lo que al traerla, se había pasado”, continuó.

“No se han ofrecido a traer unos filetes nuevo cocinados como toca y a la temperatura correcta cuyo colofón ha sido la sal que nos han traído a la mesa (foto adjunta)”, concluyó.

La respuesta viral de Sa Prensa a cliente que se quejó porque recibió la comida fría

La respuesta del local no se hizo esperar: “Tildar toda una cena de ‘pesadilla’ cuando los seis comensales nos devolvieron sus platos totalmente vacíos y agregando que no le gusta la marca de la sal, nos parece injusto”.

Sobre la carne, el dueño del local explicó: “Es probable que al estar situados bajo el aire acondicionado, esperando ustedes a que se sirvieran todos los platos, sus carnes se hayan entibiado rápidamente. Y, como es lógico, al calentarlas de nuevo, se cocinaron hasta el punto”.

Por otra parte, el propietario defendió con todo a su cocinero: “Nuestro cocinero tiene casi cincuenta años de experiencia, habiendo trabajado en los mejores restaurantes de la isla. Es por ello que nuestro servicio y calidad vienen avalados por todos los comentarios de nuestros clientes”.

La respuesta del local se llenó de cientos de ‘me gusta’.