Una reciente investigación realizada por un equipo de especialistas del Centro de Cáncer “Hollings” de la Universidad Médica del Sur de California, entre la población de 11 ciudades de Estados Unidos, demostró que el uso de cigarrillos electrónicos (vapeadores) redujo el hábito de fumar cigarrillos convencionales.

El estudio fue realizado durante 4 años y participaron tanto fumadores que querían y no querían dejar de fumar. Las conclusiones mostraron que el uso de cigarrillos electrónicos llevó a las personas a dejar de fumar y a reducir el número de cigarrillos diarios.

Incluso a las personas que habían ingresado en la prueba diciendo que no tenían intención de dejar de fumar, según los resultados que se publicaron en la revista médica “Clinical Medicine” de este mes.

Asovape

El presidente de la Asociación de Vapeadores del Perú (ASOVAPE), Jorge Palma, recordó que el Instituto de Salud Pública de Inglaterra determinó que los vapeadores son 95% menos nocivos que el cigarro tradicional.

“Estos productos (vapeadores) no deben ser consumidos por no fumadores, ni mucho menos menores de edad, pero ello no quita que son una alternativa para los fumadores en la búsqueda de dejar los cigarrillos convencionales.”, afirmó.

Los investigadores comprobaron también que si bien los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas, estas son menos nocivas que los cigarrillos tradicionales, que causan una docena de tipos de cáncer, así como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.