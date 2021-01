“Evangelion 3.0+1.0” es uno de los estrenos más esperados de 2021 en lo que a anime respecta; sin embargo, los fanáticos de la franquicia de Hideaki Anno tendrán que esperar un poco más para verla, ya que -nuevamente- ha retrasado su debut en cines por la pandemia de la COVID-19.

Esta cuarta y última película de “Rebuild of Evangelion” estaba prevista para el próximo 23 de enero, pero ante el rebrote de la pandemia en Japón, con estado de emergencia declarado el pasado 8 de enero y extendido ahora a 11 prefecturas, Studio Khara ha decidido suspender su estreno.

A través de la cuenta de Twitter oficial de la franquicia “Evangelion” se anunció la medida, pero no se confirmó la nueva fecha de estreno.

“Como resultado de una cuidadosa consideración en respuesta a la emisión del estado de emergencia, decidimos que la convergencia de la propagación de la infección era la máxima prioridad y nos abstuvimos de publicar ‘Shin Evangelion Theatrical Version’ el 23 de enero y lo pospusimos. de nuevo, lo he decidido. Nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas a todos ustedes esperando nuevamente”, expresó la cuenta oficial de Twitter de Evangelion.

Junto a esta suspensión también se retrasa el lanzamiento del CD de Shiro Sagisu Music de “SHIN EVANGELION” que estaba planeado para el 10 de febrero. Hasta el momento se desconoce la fecha de su debut.

Como se recuerda, las primeras tres películas de la tetralogía, “Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone”, “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance” y “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo”, debutaron en los años 2007, 2009 y 2012 respectivamente.

