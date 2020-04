Al año, son 100 o 120 funciones las que mueve la carpa de La Tarumba. Cerca de 100 personas trabajan durante una temporada de 14 semanas, y durante los tres meses previos de producción. El equipo del circo, liderado por Fernando Zevallos, trabaja hoy para encontrar una solución que respalde a todos los involucrados.

¿Existe la posibilidad de llevar las clases a través de formatos streaming? Lo estamos evaluando. Ahora estamos atendiendo al público de La Tarumba, a los niños y jóvenes, a través de juegos y motivaciones. Eso se hace sin cobro alguno. No creo que podamos desarrollar talleres, como se están haciendo las clases de los colegios. Lo digo, porque no creo que la gente tenga entre sus prioridades pagar por eso estando la situación bien difícil.

El circo es una actividad física, sobre todo por el espacio. ¿Son demasiados obstáculos los que se tienen en una plataforma virtual? Esas son las desventajas a nivel espacial, porque algunas técnicas circenses no se van a poder desarrollar. Por otro lado, tiene la gran ventaja que puedes llegar a más personas como servicio libre. Si hablamos de un cobro, es más complicado. Aún así, lo estamos evaluando. Quizá, los espectáculos grabados puedan hacer que el público pague un ingreso más cómodo para más personas.

Una carpa virtual... Sí, hemos liberado tres espectáculos que se están transmitiendo en otros formatos. Ha funcionado muy bien, tuvo acogida. Hay varios espectáculos ya editados. Quizá, el camino está por ahí, y suena más optimista. Lo más importante, en este momento, es que La Tarumba no deje de estar conectada con sus seguidores. Si en todos estos años hemos podido llegar hasta este punto, se lo debemos a la credibilidad y al público. Es una responsabilidad de nosotros no abandonar a la sociedad. Nos toca hacerlo desde un lugar emocional, para que los niños se sientan atendidos.

El arte corresponde a una necesidad anímica para la sociedad. De parte del Estado, ¿cree que se le está dando la importancia debida? El arte puede ser fundamental. Se habla mucho de las necesidades económicas y salud, lo que es concreto y real. Lo que se viene a nivel de la salud emocional, hay que atenderlo también. Sobre el Estado, creo que hay un gran vacío y no desde la cuarentena. Esto viene desde hace muchos años. Por más que se ha creado un Ministerio de Cultura, no veo políticas culturales, siendo este un país con expresiones artísticas muy importante. Los artistas no nos estamos quedando de brazos cruzados, para que el Estado reacciones y valore lo que significa el arte en el Perú.

Las medidas que ha tomado el Estado para la ciudadanía, parece que en ninguna calzan las personas dedicadas al arte... En las conferencias que ha hecho el Presidente, el comentario al respecto ha sido muy pequeño y sin propuestas concretas. Es una responsabilidad de los artistas organizarse y proponer alternativas. El Estado tiene que asumir su responsabilidad con el arte y la cultura.