Este año, la celebración de Fiestas Patrias coincide con un fin de semana largo. Esta ocasión es ideal para muchas personas dispuestas a dejar la rutina y viajar a diversos destinos dentro y fuera del país. No obstante, antes de partir existen algunos preparativos que se tienen que evaluar a fin de no tener ningún percance mientras no se encuentre en casa.

De acuerdo con Fernando Gainza, Gerente Comercial de CELSA, “la prevención de accidentes eléctricos ayuda a evitar eventualidades como incendios, cortocircuitos o electrocuciones. Aunque las recomendaciones son sencillas y fáciles de implementar, el descuido o el desconocimiento continúan siendo las principales causas de los siniestros en los hogares”.

Cinco sugerencias para evitar un accidente eléctrico

Con la finalidad de prever cualquier percance que afecte la tranquilidad de su domicilio durante su partida, el especialista brinda cinco sugerencias que debe considerar con antelación:

Verificar el buen estado de los circuitos. Es aconsejable identificar si existen cables expuestos, dañados o tienen más de 20 años de antigüedad. Estos no solo son un riesgo de incendio en su ausencia, sino que además es un peligro de electrocución para quienes habitan el hogar en todo momento. Es preferible sustituir estas conexiones por productos de calidad y seguridad que cuenten con el aislamiento adecuado y soporten la carga eléctrica de la vivienda.

Desenchufar los aparatos. Los cambios de tensión provocan averías en los equipos eléctricos, con la posibilidad de desencadenar un incendio. Es preferible cerciorarse de desconectar todos los artefactos antes de abandonar el recinto, permitiendo únicamente los indispensables.

Comprobar el funcionamiento de las llaves del tablero general. Dentro del tablero hay dispositivos de protección, como los interruptores termomagnéticos, que son implementos que se activan al detectar una subida en la temperatura de la instalación, y los diferenciales, que se accionan en presencia de una fuga de corriente y protegen a las personas de recibir una descarga eléctrica mortal. Ambos instrumentos deben encontrarse en perfectas condiciones y ser revisados periódicamente.

No dejar luces encendidas. Con la intensión de disuadir a los ladrones, muchas veces se opta por mantener prendidas ciertas luces. Esta acción no es recomendable ya que puede ocurrir un sobrecalentamiento en el portalámpara y ocasionar un cortocircuito. Una alternativa más segura es utilizar un temporizador de luz que se programe y simule que la vivienda se mantiene ocupada.

Cortar el suministro eléctrico. Antes de tomar esta medida preventiva debe asegurarse de no tener ningún dispositivo que requiera permanecer activos en su ausencia, pues, al suprimir la corriente de la residencia, equipos como las cámaras de seguridad, las alarmas o los refrigeradores dejarán de funcionar. Si estima posible el bajar la llave principal, no tendrá que preocuparse por alguna falla del sistema.

