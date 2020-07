Una nueva historia de éxito se ha dado a conocer durante estos días. Se trata de Carlos Argüelles, físico peruano de 33 años, quien ha sido contratado por Universidad de Harvard como profesor asistente, cargo mediante el cual inicia su aventura en uno de los centros de estudio superior más reconocidos del planeta.

“Soy profesor asistente, el cual es el primer nivel en la Universidad de Harvard. Luego de tres años evalúan tu desempeño y puedes convertirte en profesor asociado y después de seis años puedes convertirte en docente vitalicio”, contó a RPP.

Argüelles estudió primaria y secundaria en el Perú. Egresó e hizo su maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) antes de tomar nuevos rumbos, pero siempre enfocado en la Física.

No obstante, esa carrera no siempre fue interés. Según contó a La República, Argüelles tuvo otras opciones en mente durante su etapa como estudiante en la secundaria.

“En el colegio me gustaba las matemáticas, sobre todo en la secundaria. Pensé en estudiar ingeniería de sistemas, ingeniería industrial o economía, que son las carreras en las que la gente dice que vas a tener trabajo. Pero tuve la suerte de encontrar en ese entonces un libro de Stephen Hawking y me interesó”, aseguró.

El camino no fue fácil. Cuando comenzó a nacer en él interés por la Física, fue a avisarle a sus padres la decisión de estudiar dicha carrera. La respuesta no fue la esperada.

“Mis profesores del colegio me decían que si me gustaba algo por qué no lo intentaba. Cuando les dije a mis papás que iba a estudiar física, me dijeron que iba a terminar en la calle”, comentó.

Pero el destino le dio la razón. Argüelles hizo su doctorado en la Universidad de Winsconsin y su presencia en el mundo académico de la Física se reforzó colaborando con artículos académicos.

La investigación que sigue

Carlos Argüelles se especializó en la física de las partículas y actualmente continúa estudiando unos en específico: los neutrinos.

“El neutrino es una partícula neutra, como el neutrón. Pero el neutrino es una partícula muy ligera, es la segunda más abundante en el universo y es muy misteriosa. Además, son partículas que no suelen interactuar ni colisionar muy seguido con otras. Si tuvieras que construir una pistola de neutrinos y apuntaras a la tierra, ese neutrino podría atravesar el planeta entero sin golpear un solo átomo”, relató a La República.

El científico nacional comenzará su docencia en la Universidad de Harvard y comprende que todo valió la pena. Desde su país siempre tendrá los mejores deseos.

VIDEO RELACIONADO

Compatriota ingresó a Harvard y a 12 prestigiosas universidades de EE.UU.

Compatriota ingresó a Harvard y a 12 prestigiosas universidades de EE.UU.