La magia de los clásicos literarios vuelve a la pantalla grande con el estreno de “Frankie y los monstruos” (Stitch Head), una película animada inspirada en la célebre obra Frankenstein de Mary Shelley. La cinta, dirigida por Steve Hudson, llegará a todos los cines del país el próximo 16 de octubre, distribuida por BF Distribution.

Esta nueva versión ofrece una mirada moderna y encantadora del icónico monstruo, adaptada al lenguaje del cine animado y pensada para toda la familia. La historia sigue a Frankie, un joven creado por un científico excéntrico que vive en un castillo lleno de criaturas tan asombrosas como espeluznantes. Aunque anhela conocer el mundo exterior, el miedo lo detiene, hasta que una serie de eventos inesperados lo lleva a descubrir su verdadera fuerza interior.

🎬 Mira el tráiler oficial aquí: Frankie y los monstruos – YouTube

Una aventura con corazón

Con una propuesta visual vibrante y una narrativa cargada de emoción y humor, Frankie y los monstruos ofrece un viaje lleno de enseñanzas sobre la amistad, la valentía y la aceptación personal. La película combina aventura y comedia con un mensaje positivo, convirtiéndose en una de las producciones animadas más esperadas de la temporada.

La cinta no solo revisita uno de los relatos más conocidos de la literatura universal, sino que lo adapta a un contexto actual y accesible, transmitiendo valores familiares en un formato divertido y visualmente impactante.

Ficha técnica

Título original: Stitch Head

Título local: Frankie y los monstruos

Director: Steve Hudson

Steve Hudson Género: Animación, familiar

Animación, familiar Duración: 1h 29m

1h 29m Formatos: 2D, doblada

2D, doblada Año: 2025

2025 Estreno en Perú: 16 de octubre

16 de octubre Distribuye: BF Distribution

Sinopsis: En un castillo misterioso vive Frankie, un joven creado por un científico loco que convive con otras criaturas inusuales. Aunque sueña con explorar el mundo, teme lo que pueda encontrar fuera de su hogar. Pero un giro inesperado lo lleva a embarcarse en una aventura inolvidable, donde aprenderá el valor de la amistad y la familia.