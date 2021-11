Tres meses después de casarse consigo misma para celebrar “el amor propio” e “inspirar a otras mujeres”, la modelo brasileña Cris Galêra decidió divorciarse debido a que conoció a otra persona, según informó Daily Star.

Galêra, que obtuvo gran popularidad por contraer nupcias con ella misma a mediados de septiembre, indicó en su momento que deseaba “inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”. s pasado matrimonio

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación (…) hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, señaló a The New York Post sobre dicho suceso.

Hasta el momento, Galêra no ha hecho pública a su nueva pareja. Sobre su antiguo matrimonio, indicó que fue “feliz mientras duró”.

“Comencé a creer en el amor en el momento que conocí a alguien más especial (…) llegué a un punto en el que maduré, me di cuenta de que soy una mujer fuerte y decidida. Siempre tuve miedo de estar sola, pero me di cuenta de que necesitaba aprender a sentirme bien conmigo misma, enfatizó.