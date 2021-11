Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para hablar sobre su encuentro del último fin de semana con Sheyla Rojas y su actual pareja Luis Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’.

Según contó la popular ‘Urraca’, fue su esposo quien viajó previamente a México para una reunión con Antonio Pavón y ‘Sir Winston’ por un tema de negocios. Es así que el mexicano le devolvió la visita y llegó a Lima el jueves pasado.

“Lo que él me contó es que no quiere aparecer en fotos ni en videos, que a él le gusta mucho ser un fantasma por lo mismo de la naturaleza de sus negocios. Una naturaleza de negocios que acá desconocemos y hemos dicho varias cosas”, comentó la polémica conductora de televisión.

Sin embargo, Magaly Medina tampoco reveló a qué se dedica el novio de Sheyla Rojas, pues aseguró “que no está autorizada” para hacerlo.

“Me pareció un señor muy educado, de modales muy finos y de una conversación agradable. Una persona muy sencillita. (...) No puedo decir, pero sé que es un empresario, sé que tiene inversiones en Perú también”, sostuvo la figura de ATV.

“Sé la naturaleza, ya me han contado de los negocios allá, pero no le gusta salir por lo mismo que eso le perjudicaría en los tipos de negocios que él hace allá. Más se los contaré cuando me autoricen, porque no estoy autorizada, estoy siendo infidente”, agregó Medina.

‘Sir Winston’ cantó juntó al notario Alfredo Zambrano

Por otro lado, Magaly Medina también habló de la reunión donde se les vio muy alegres y hasta descorchando una botella.

Es así que sobre su reencuentro con Sheyla Rojas, Medina comentó lo siguiente: “nosotros podemos ser figuras de la farándula encontradas, estamos en dos lados diferentes, pero gana siempre la civilidad y la civilización. Hay que ser cordiales cuando uno está en un ambiente cordial”.

“La verdad la hemos pasado muy bien, era un ambiente pequeño. El novio de Sheyla, Luis Galarza, hasta cantó junto a mi esposo. Esas son imágenes que nadie se las va a dar porque solo estaban en mi cámara”, confesó la conductora.