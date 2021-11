Luego de que Giuliana Rengifo confirmó que mantuvo una relación con el notario Alfredo Zambrano, actual pareja de Magaly Medina, la pareja de esposos dio una entrevista exclusiva para responder a las declaraciones de la cumbiambera.

Aunque el notario no quiso entrar en detalles sobre su vida sentimental el tiempo que estuvo separado de Magaly Medina a mediados del 2015, dejó en claro que estaba soltero y no tuvo ninguna relación en especial.

“Yo en ese momento era soltero, podía salir y podía viajar, pero nada especial. Vuelvo a insistir lo mismo, yo por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, absolutamente estoy metido en mi matrimonio al 100%. Lo demás es lo que le toca cuando una persona es soltero, cuando no haces daño a nadie”, señaló Alfredo Zambrano al programa ‘Día D’.

Por su parte, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ manifestó que él nunca le ha mencionado a Giuliana Rengifo y que tampoco ella le ha preguntado porque “no fue en su año”.

“Lo que él haya hecho en su época de soltero, yo no le voy a reclamar. Además, él nunca me ha mencionado, nunca lo he sabido”, sostuvo la popular ‘Urraca’.

“Yo no soy una persona público, aquí a la que quieren dañar es a mi esposa. Yo hasta ahora no entiendo muchas cosas cuando son del espectáculo y tienen que tomar algo que fue de años anteriores, lo vuelven a revivir, yo francamente me dedico a otras cosas, no me dedico a ver ese tipo de cosas”, agregó Alfredo Zambrano intentando poner fin al polémico tema.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que desde que retomaron su relación en el 2016, no han existido terceras personas entre ellos.

“Durante mi matrimonio, desde el momento en que retomamos la relación con un anillo en mi mano, nosotros tenemos una relación con altibajos, pero que yo puedo decir que no hay terceras personas para nada”, indicó la figura de ATV.

“Si eso (infidelidad) hubiera pasado, yo no soy incondicional número uno, soy una mujer empoderada y exitosa. Yo no necesito estar acá ni que nadie me maltrate de esa manera, ni que nadie me falte el respeto, eso es básico en una relación. Lo que él haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente. No fue en mi año y cada uno hacía lo que tenía que hacer”, sentenció.

