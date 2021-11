Verónica Linares abrió las puertas de su hogar para las cámaras de “Estás en todas”. La periodista contó cómo fueron sus inicios en América Televisión y además recordó la mala experiencia que tuvo con su estilista un día antes de debutar en la conducción.

Según narró, la conductora de “América Noticias” había aceptado hacerse un cambio de look en aquel entonces, sin imaginar que los resultados la dejarían al borde del llanto.

“De pronto me moja la cabeza y veo que tenía cabello por aquí (altura del cuello) Yo me vi y no podía ni llorar porque al día siguiente iba a estar sentada en la conducción. ¡Fue horrible!”, lamentó.

Este incidente no solo le trajo un sabor amargo a ella, sino también a su jefe, quien le pidió que no saliera al aire debido a su imagen. “Recuerdo que era invierno y llegué con mi chullo y fui donde mi jefe y le dije: ‘Me han cambiado de look’. Me saco el chullo y me dijo, no, así no puedes salir”, comentó.

“Yo me miré en la pantalla y me veía horrible. No sabía qué producto ponerme la cabeza para que me creciera el pelo porque era otra persona”, señaló Linares al recordar este episodio en su vida laboral.

Verónica Linares recuerda sus inicios en América TV:

