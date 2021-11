Hace unos días, Giuliana Rengifo dejó entrever en el programa Amor y Fuego que Tomás Angulo habría intentado sobrepasarse cuando solicitó sus servicios años atrás. Ahora, el psicólogo anunció en sus redes sociales que demandará a la cantante por difamación,

“Yo tomé terapia con él y el señor creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia”, dijo Rengifo en conversaciones con la reportera del programa.

LA DEMANDARÁ

En un video publicado en Facebook, Tomás Angulo anunció que demandará a Giuliana Rengifo debido a que él asegura que “mintió a nivel nacional y manchó su nombre”

“Si tú ves esto (las noticias) vas a pensar que Tomás Angulo es un psicólogo acosador, un mal profesional. Esto que dijo es falso, no sucedió. Hoy la volvieron a entrevistar y dice que ya no me quise sobrepasar con ella, sino que sentía intimidada por mi mirada penetrante”, explicó.

Luego continuó con: “Usted mintió a nivel nacional, manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación. No puede salir a inventar mentiras con el pretexto que quiere vender su disco. Los escándalos siempre han dado rating, siempre aumentan el negocio, pero usted no va a hacer un escándalo a costa mía. Prepárese porque la voy a demandar”.