En Facebook se ha vuelto viral un video que tiene como protagonista al youtuber peruano de ‘Exponiendo infieles’. En el clip se ve cómo este personaje es criticado por las personas que se encontraban a su alrededor en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima.

Mientras Carlos Martos de Ponce Producciones grababa un capítulo más de su programa digital, fue encarado por las personas, ya que mucho de ellos creen que este personaje lucra con la desgracia de los demás.

“Aprovechan la necesidad de la gente, vives de la desgracia de la gente, haces pelear a los jóvenes y todavía te la das de bacán. Estás denunciado y te botan de diferentes sitios del Perú porque haces pelear a los jóvenes como perros y gatos con 100 soles que les das. Tú ganas dos mil dólares diarios gracias a la desgracia de la gente”, se le escucha a una de las personas.

Luego se escucha lo siguiente: “¡Escúchame te van a denunciar penalmente! En las redes te están denunciando. Así que trabaja, no seas haragán, no vivas de eso. Trabaja, no te aproveches de la gente. No seas sinvergüenza, eres una lacra”.

SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

El youtuber peruano se defendió de las críticas indicando que a las personas no les gusta ver el éxito de otros. Además, resaltó que lo único que hace en su programa es entretenimiento.

“Estamos en Perú y aquí no todas las personas quieren ver que alguien esté surgiendo y tenemos una de esas personas acá. Nosotros lo que hacemos es crear entretenimiento”.

