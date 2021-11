Hace unos días, Giuliana Rengifo dejó entrever en el programa Amor y Fuego que Tomás Angulo habría intentado sobrepasarse cuando solicitó sus servicios años atrás. Ahora, el psicólogo anunció en sus redes sociales que demandará a la cantante por difamación,

“Yo tomé terapia con él y el señor creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia”, dijo Rengifo en conversaciones con la reportera del programa.

LA DEMANDARÁ

En un video publicado en Facebook, Tomás Angulo anunció que demandará a Giuliana Rengifo debido a que él asegura que “mintió a nivel nacional y manchó su nombre”

Usted mintió a nivel nacional, manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación. No puede salir a inventar mentiras con el pretexto que quiere vender su disco. Los escándalos siempre han dado rating, siempre aumentan el negocio, pero usted no va a hacer un escándalo a costa mía. Prepárese porque la voy a demandar”.

PIDE QUE SE RETRACTE EN UN CANAL DE TV

En conversaciones con diario Correo, Tomás Angulo aseguró que ya le envió una carta notarial a Giuliana Rengifo, pidiendo que se retracte públicamente en un canal de TV. Al parecer, la cantante aún no lo ha hecho.

“En la carta notarial le he pedido que se retracte públicamente a través de un canal y que diga que fue una ligereza de su parte y que se equivocó, que no pensó y que se retracte con honestidad. Yo no estoy interesado en el dinero, sino que limpie mi imagen pública si lo hace, yo retiro la demanda”, contó Angulo.

Luego continuó con: “si ella no sale a hablar, yo la demando. Ahí ustedes se van a enterar el día lunes, cuánto es el monto a reparar”

Tomás Angulo también contó que conoció a la cantante hace 16 años en una terapia gratuita y que, desde ese entonces, siempre que se encontraba con ella en algún canal, ella lo saludaba muy respetuosamente.

“Conocí a Giuliana hace 16 años, ella fue a una sesión conmigo (...) fue una sola vez, por unos 45 minutos y, hasta cuando duró su vigencia en la TV, nos hemos encontrado en set de televisión y programas radiales y ella mostró mucha cortesía en agradecimiento en esa sesión gratuita, ya que era del medio”, contó.