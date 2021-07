La pandemia continúa, pero las medidas para contenerla no son las mismas que las del comienzo. Muchos países han dejado atrás las cuarentenas y optan por reforzar la vacunación de sus ciudadanos como método preventivo. Sin embargo, las mascotas han jugado un papel importante durante el peor momento de la crisis sanitaria.

Previamente, un estudio publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública consideró que los gatos se habrían vuelto más cariñosos debido al mayor tiempo que llevan cerca a sus dueños en pandemia.

Este dato se ve reforzado por la investigación llevada por profesionales de las universidades York y Lincoln que ha tomado en cuenta la opinión de 5,323 dueños de mascotas del Reino Unido.

Así, se concluyó que más del 65% de encuestados consideró que la personalidad de sus mascotas cambió, sobre todo en el primer trimestre del 2020, cuando inició la pandemia del coronavirus.

El estudio también reveló que los perros fueron los animales que más cambios negativos mostraron. Según uno de los participantes, su mascota se volvió “más necesitado y aúlla cuando salgo de casa sin él”.

El 30% de dueños de perros, gatos y caballos consideraron que sus animales estaban más relajados, el 15% indicó que estaban más enérgicas y el 10% sostuvo que estos sentían inquietud por la nueva dinámica de convivencia.

Mi perro extraña la socialización; no entiende lo que ha sucedido. Es un labrador muy amigable y no entiende por qué la gente ya no le hace un escándalo, la gente cruza la calle para evitarlo”, indicó uno de los participantes.

En el caso de los gatos, los investigadores consideran que quienes percibieron mayor cambio en los felinos es debido a que los seres humanos buscamos compañía en momentos de incertidumbre, como pasó al inicio de la crisis sanitaria global.

Este hecho habría alentado a los gatos a buscar mayor alimento y atención de los dueños, quienes al permanecer en casa tenían de aliados a los animales domésticos.

