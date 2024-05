La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) aplicará las penalidades que correspondan contra la empresa encargada de ejecutar el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) en la cuenca ciega Asilo de Ancianos, por realizar trabajos posteriores a la prueba hidráulica que no fueron validados por la institución edil.

PUEDE VER: Contraloría pone en duda trabajos en SARE de Asilo en Piura

Las labores realizadas por la contratista no cumplieron con lo que decía la ficha técnica, y pese a que no fue autorizada por la Municipalidad de Piura, el consorcio procedió a reponer el pavimento de las calles intervenidas. Por ese motivo, recibirá una multa de acuerdo al cuadro de infracciones, según informó el subgerente de Obra y Liquidación, Ing. Yefraín Sánchez Nizama.

En ese sentido, el funcionario aclaró que dicha actividad no será recepcionada hasta que el consorcio realice una nueva prueba hidráulica con los equipos adquiridos en el extranjero, sin romper el pavimento de las pistas, con el objetivo de verificar que no haya fugas en el tramo de la línea de impulsión. Asimismo, las pruebas se desarrollarán bajo las condiciones que manda la ficha técnica.

“Se tomó conocimiento que la prueba hidráulica no cumplió con los objetivos que mandaba la ficha técnica. Al parecer los equipos que se utilizaron para este ensayo no fueron los adecuados, pues no han tenido un certificado de calibración y no han sido idóneos para llegar a la presión de agua solicitada”, refirió el subgerente de Obra y Liquidación.

VER MÁS: Contraloría detecta deficiencias en tres obras de drenaje pluvial de Piura

Cabe resaltar que el servicio de mitigación no ha sido culminado. Asimismo, la Municipalidad de Piura está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera recursos para la continuidad de los trabajos en los SARES de las siete cuencas ciegas de la ciudad.