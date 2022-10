La animadora descartó regresar a la pantalla chica, al menos por ahora, prefiere llevar su vida sentimental perfil bajo y enfocada en su faceta de conductora del programa Destape Salsero en Radiomar. Espacio matutino donde encontró en las amas de casa y transportistas el público cautivo que siguen ahora a la ojiverde hace tres años.

“Tengo más de dos años al frente del programa que va de seis a nueve de la mañana. Es un horario donde me escuchan más las mujeres, las amas de casa, no solo a gente que está en el bus yendo a trabajar, a gente trabajadora y chambeadora que saca adelante al país”, indicó.

En lo sentimental, asegura está feliz y contenta, no quiere cometer errores del pasado y busca cuidar su intimidad, no exponiéndolo en redes sociales.

“He pasado por todas las etapas, prefiero que mi vida privada quede así, privada. Estoy siento feliz, estoy tranquila, tener algo para mí, estoy rodeada por personas que quieren caminar el mismo sendero donde quiero ir”, indicó.

Asimismo, la figura de Radiomar, descartó haber pensado en ser madre, nunca afloró en ella el instinto de traer un hijo a este mundo. Eso sí, admite ser muy paciente y engríe a cinco sobrinos.

“En mí no ha nacido las ganas de querer tener un niño, es más, estoy aprendiendo a cuidarme, no sé si podría cuidar a un niño. No creo que sea mala madre, pero me encanta ser independiente, viajar y salir, no sé si podría hacerlo con un hijo. No lo llamo egoísmo, aunque hay gente que se muere por ser mamá, como hay gente que se muere por vestirse de blanco y casarse, yo no”, sentenció.

Giovanna Valcárcel conduce Destapa salsero de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 am. en las cabinas de Radiomar, programa que está al aire tres años.