El periodista Gunter Rave ha vuelto a hacer noticia en el buen sentido de la frase. La mañana de este sábado, miles de televidentes peruanos vieron con agrado que el cuzqueño conduzca la edición sabatina de América Noticias.

Este hecho fue resaltado en las redes sociales. Las felicitaciones hacia Rave no se han hecho esperar días después de que cientos de personas solicitaran que conduzca un programa en América.

Cabe recordar que el periodista se quebró en vivo durante un enlace en el programa América Hoy, conducido por Ethel Pozo. El hecho sucedió luego de que esta le consultara si sentía temor de contraer el nuevo coronavirus debido a su labor como reportero.

Luego de unos segundos, Rave indicó que sí y no pudo aguantar quebrarse ante la situación a la que está expuesto él y decenas de reporteros en todo el país ante la pandemia.

"Todos los días salimos muertos de miedo y me da más temor porque vivo con mi mamá”

El admirado periodista conversó con Correo, semanas antes de lo que sucedió en el mencionado enlace en América Hoy, acerca de los peligros a los que se expone en su función como reportero.

“Todos los días, al igual que mis compañeros, salimos muertos de miedo, y a mí me da más temor porque vivo con mi mamá que es una adulta mayor. Por ella me da miedo contagiarme, por mis compañeros de trabajo, me da miedo contagiarme por todos”, indicó Rave.

Asimismo, aclaró que su labor como periodista lo lleva a que sea la noticia la protagonista y no su persona: “Nosotros somos el vehículo para informar a la gente, hay que entenderlo. Para que no suceda eso, en estos casos, pesa la experiencia que es el condimento de la vida, son los años de trabajo pues", sostuvo.

Si deseas conocer más sobre Gunter, ingresa a este enlace y podrás leer la entrevista completa que le brindó a Correo sobre su labor periodística.

PRESENTACIÓN GUNTER

VIDEO RELACIONADO

Gunter Rave se quiebra al hablar de labor periodística