Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 1 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de julio de 2021

Aries, tu perfil llama la atención para postular a un nuevo cargo, solo debes concentrarte y expresar esa seguridad que te caracteriza. Un negocio no da los resultados que esperabas a corto plazo, debes tener paciencia. Cuidado con opiniones de terceros, puede confundirte más de lo que estas. No dejes que manipulen tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 1 de julio de 2021

Tauro, deberás cancelar esas deudas que tienes pendientes desde hace un tiempo. Organiza bien tu agenda y sácale el máximo provecho a tu tiempo. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez. Malestar general en tu cuerpo. Éxitos en tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 1 de julio de 2021

Géminis, inicias un entrenamiento o capacitación para ascender en tu trabajo. Resuelves un mal entendido en tu entorno. No cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. Tu familia necesitarás de tu apoyo para salir de una difícil situación. Es tiempo de vivir feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de julio de 2021

Cáncer, emprenderás un viaje donde concretarás un importante acuerdo. Las oportunidades no vienen solas, están recargadas de grandes sorpresas. Suelta todo aquello que no te hace bien, el pasado déjalo atrás y vive intensamente lo que tienes ahora. No debes que la comunicación se pierda, siempre debes decir lo que sientes.

Horóscopo hoy Leo 1 de julio de 2021

Leo, verás el resultado de tanto esfuerzo que has hecho en este tiempo, esto te motivará a continuar. Aunque estas viviendo tiempos difíciles, tienes la fortaleza necesaria para superar los obstáculos, pronto todo cambiará. Estas preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti. Recuerda alimentarte bien.

Horóscopo hoy Virgo 1 de julio de 2021

Virgo, traición de una persona que está a tu lado te traerá pérdidas financieras. Cuidado con robos o estafas. Pon atención a donde dejas tu cartera y documentos, puede que los extravíes. Encuentros con el pasado que te dejarán pensativo, toma la mejor decisión. Te ilusionaste con una persona que no te corresponde.

Horóscopo hoy Libra 1 de julio de 2021

Libra, intentarán quitarte un dinero que has guardado por mucho tiempo. Ordena tus cosas, prioriza y culmina tus proyectos, te ayudará a seguir adelante y no estancarte. Vota todo lo que no sirva y que este roto en casa, la energía no fluye. Vienen cambios en lo profesional, serán muy positivos. Sientes que amas y te niegas.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de julio de 2021

Escorpio, no confíes en personas que apenas conoces para ningún negocio, debes hacer un mejor filtro. No te gustan las mentiras, descubrirás una y te hará sentir mal, aclara los temas con la persona indicada. Te pondrás al día con un seguro, es mejor ser precavido en la salud. Se formaliza una relación corta. Deja lo negativo atrás.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de julio de 2021

Sagitario, necesitas fijar objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, debes organizar tus finanzas. Si algo se detiene espera el momento para continuarlo, no te precipites. Ordenas tu vida, desecha lo que ya no te sirva, lo que estaba estancado comenzara a fluir. Pondrás empeño en lo que quieres, esfuérzate más.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de julio de 2021

Capricornio, cambios significativos en el lugar donde trabajas afectan tu economía. Superas una situación dolorosa familiar, todo pasará. Es momento de trabajar por construir en futuro que tanto anhelas con la persona que amas. Es hora de liberar esas emociones que te asfixian y no te dejan avanzar. Sale sol que iluminará tu camino.

Horóscopo hoy Acuario 1 de julio de 2021

Acuario, evitar emitir cualquier comentario que puede desatar susceptibilidad en tus clientes o compañeros de trabajo. No te distraigas y termina lo que comenzaste hacer. Es un buen momento para cambiar la rutina y hacer algo especial para ti y la persona que amas. Estarás resistiéndote a realizar un cambio.

Horóscopo hoy Piscis 1 de julio de 2021

Piscis, buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con alguien especial. Situación que te tenia atormentado se solucionará. Descubrirás que las sospechas que tenía sobre tu relación no son ciertas. Cambia la rutina y solo así encontrarás a la persona que tanto has buscado. Cuidado con salidas nocturnas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio