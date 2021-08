Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 10 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de agosto de 2021

Aries, la indecisión es algo que has normalizado en tu vida y es justamente lo que tienes que eliminar. Dos días de descanso te ayudará a recuperar las energías suficientes para continuar, tu salud agradecerá esta pausa. Estás entregando tu amor a alguien que ya no desea estar a tu lado, atento a las señales.

Horóscopo hoy Tauro 10 de agosto de 2021

Tauro, no tomes muy apecho las acciones de otras personas, no lo hacen pensando en hacerte daño. Ese desequilibro que estás presentando se debe a los nervios que te genera el trabajo, haz una pausa. La atracción por el intelecto te hará ver en esa persona algo que va más allá de lo físico, déjate llevar por tus emociones.

Horóscopo hoy Géminis 10 de agosto de 2021

Géminis, una persona ha intentado hacerte daño y esas energías negativas se están acumulando en tu hogar, piensa en positivo y aleja todo aquello que sea perjudicial para ti. Rodéate de personas positivas y tendrás excelentes resultados, es el momento de alejar a personas tóxicas que creías que eran tus amigos.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de agosto de 2021

Cáncer, limpia tu hogar, cambia de posición las cosas y has una limpieza general con agua y vinagre blanco. Tu salud dependerá de la constancia que tengas, y últimamente has sido por ese lado irresponsable. Actualmente estás en la etapa de enamoramiento, no te dejes llevar por una ilusión, utiliza siempre la razón.

Horóscopo hoy Leo 10 de agosto de 2021

Leo, el sentimiento de melancolía y un mal presentimiento que te han estado agobiando, tienes un enorme don dentro de ti y debes aprender a usarlo. Te has cerrado en encontrar a la persona que puede encender la llama del amor, date la oportunidad. Busca la forma de integrar a tu pareja en tu familia y crear un gran vínculo en tu vida.

Horóscopo hoy Virgo 10 de agosto de 2021

Virgo, hoy las energías te beneficiarán enormemente, aprovecha ese impulso para realizar actividades que habías postergado. Te culparán por la ruptura amorosa de una pareja que se encontraba aparentemente estable, debes estar atento. Atracción por parte de una persona mayor le dará un giro a tu vida.

Horóscopo hoy Libra 10 de agosto de 2021

Libra, problemas legales a causa de un descuido, deberás estar mucho más atengo. Aprende a equilibrar la relación entre tus amigos y tu pareja, estás tornando la relación a una situación tóxica. Deber ser realista y dejar de vivir de ilusiones, encontrarás a la persona ideal cuando dejes que las cosas fluyan y no fuerces las cosas.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de agosto de 2021

Escorpio, estás a tiempo de prevenir cosas, hazle caso a tu voz interior y realiza los correctivos necesarios. Las 8 horas de sueño es tan importante como la alimentación, de esto depende tu rendimiento en el día. Las consecuencias de tus malas elecciones pueden revertirse si tomas un tiempo para ti, estás a tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de agosto de 2021

Sagitario, no puedes tener el control de todo, hay situaciones que inevitablemente se escaparán de tus manos. Problemas de salud a causa de un intento de daño hacia ti, hay una persona que te quiere ver enfermo. Conocerás a una persona que será muy especial en tu vida, solo debes ir paso a paso y no apresurar las cosas.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de agosto de 2021

Capricornio, has confundido el ser competitivo con el ser egoísta, deberás lograr tus objetivos jugando limpiamente. El sentirte bien no quiere decir que goces de salud plena, es hora de hacerte un chequeo para tener la certeza de tu estado actual. No dejes de confiar en tu pareja, es la persona que estará contigo hasta en tus peores decisiones.

Horóscopo hoy Acuario 10 de agosto de 2021

Acuario, debes tener fortaleza para las situaciones que estás por vivir, tu familia te necesitará. Empezarás a sentir molestias en las articulaciones que van más allá de un mal movimiento, ponle atención. Buscar conflictos en la relación no es una buena opción, estás cometiendo errores que pueden acabar con ese lazo.

Horóscopo hoy Piscis 10 de agosto de 2021

Piscis, deja de evitar las cosas y asume tus responsabilidades, toma el control de todo lo que suceden a tu alrededor. Dedica estos días a una alimentación sana hasta crear el hábito, estás descuidando enormemente tu salud. No te dejes confundir por falsas señales, céntrate e interpreta bien las cosas, no supongas nada.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio