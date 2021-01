Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 10 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de enero de 2021

Aries, cambios repentinos en lo laboral que te afectarán enormemente. Arreglos en tu vivienda. Conversación importante con hermanos sobre temas de vivienda. Te haces un examen médico a nivel de colon. Renuncias al trabajo, debes ver bien que hacer ahora. Conoces a una persona que cambia tu vida. Recibes una oportunidad.

Horóscopo hoy Tauro 10 de enero de 2021

Tauro, piensa en la posibilidad de independizarte, analízalo bien y busca opciones. Te haces una limpieza espiritual. Revisarás un plan, proyecto de vida. Estás ligando el dinero con el amor, no es buena idea. Tendrás un cambio en tu vida de manera positiva, adáptate a esta nueva etapa. Quieres hacer cosas nuevas.

Horóscopo hoy Géminis 10 de enero de 2021

Géminis, defenderás a una persona cercana de una injusticia. Hay un sacrificio que tienes que hacer para lograr la estabilidad que quieres. Alguien te va a indicar que tienes que hacer para lograr éxito. Tendrás que hacer unos arreglos en tu vida de manera radical. Nuevo proyecto de vida que promete cosas buenas.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de enero de 2021

Cáncer, cuidado por perder la cabeza por confusiones. Para ti es importante tener estabilidad económica y crecimiento personal, trabajarás en ello estos días. Vas a estar muy pensativo por algo relacionado con un familiar. Alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene. Vas a buscar con quien asociarte.

Horóscopo hoy Leo 10 de enero de 2021

Leo, piensas mucho para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Debes hacerte un examen médico, cuida tu salud. Tu pareja quiere una respuesta sobre ti, no dejes pasar mucho tiempo, aclara las cosas. No dejes a tus hijos con gente extraña, ten cuidado. Bájale a tu carácter, a quienes no te entenderán.

Horóscopo hoy Virgo 10 de enero de 2021

Virgo, debes manejar varias situaciones a la vez, ten orden y serenidad para no equivocarte en ninguna de ellas. Piensas mudarte, debes analizarlo bien. Comienzas un curso que hace tiempo lo habías pospuesto. No puedes estar dedicando tu vida a una persona que no aporta nada bueno, deja que lo malo se vaya de tu vida.

Horóscopo hoy Libra 10 de enero de 2021

Libra, te pedirán ayuda en el trabajo, ten paciencia y sé un buen consejero, todos hablarán de ti de una forma positiva. Dejan la casa para irse a otras tierras. Vas a comenzar estudios, te preparas. Te vas a hacer un examen médico, tranquilo todo pasará. Hay una pequeña inestabilidad en tu vida, pronto pasará, no desesperes.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de enero de 2021

Escorpio, este romántico e inspirado, dedícale unas horas al amor de tu vida, disfrútalo. Mejorarás tu aspecto físico. Te invitan a una fiesta, ten cuidado aun no es tiempo de reunirse. Escucha los consejos de tu familia, ellos solo quieren lo mejor para ti. Recibes un regalo inesperado, te sentirás sensible. Piensa en grande.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de enero de 2021

Sagitario, la verdad y la justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Época de cambios. Cuidado con las decisiones que tomes bajo presión, puede que te equivoques. El amor está vivo dentro de ti, exprésalo. Muchos ojos observan cada movimiento que haces en el trabajo, esfuérzate más.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de enero de 2021

Capricornio, usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. Revisarás cuánto tienes en el banco y haces una inversión. Estás gastando energías en algo que no vale la pena. Se hace justicia en lo que esperabas, se aclara una situación. Recuperas el tiempo perdido con buenos resultados.

Horóscopo hoy Acuario 10 de enero de 2021

Acuario, estarás en búsqueda de tu equilibrio, será un poco difícil en estos tiempos, pero tranquilo todo pasará. Reunión con la familia para tratar asuntos importantes. Tienes pensado una mudanza a un lugar más tranquilo. Pasarás un momento inolvidable, recordando tiempos pasados y personas que ya no están.

Horóscopo hoy Piscis 10 de enero de 2021

Piscis, debes establecer prioridades y decidir sin titubear. Tiempo de ajustes económicos y de arroparte hasta donde te alcance. Buscas un nuevo empleo, algo mejor saldrá ten paciencia. Todo lo detenido toma por fin su curso, aunque con un poco de lento las cosas se darán. Se constante, firme y con decisión. Alcanzarás tus metas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio