Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 10 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de septiembre de 2021

Aries, una persona cercana a tu entorno querrá hacerte una propuesta tentadora, piensa bien antes de dar el gran paso. No estás haciendo el esfuerzo suficiente para llegar a tus objetivos. Concentra tu atención en tus objetivos, no te distraigas más. Tendrás una discusión que te hará sentir incómodo durante todo el día.

Horóscopo hoy Tauro 10 de septiembre de 2021

Tauro, tus proyectos estarán estancados y la inversión la recuperarás con retraso, organízate mejor. Antes de iniciar con un proyecto debes estar documentado de cómo funciona, has estado haciendo las cosas al revés. Un familiar está pasando por una complicada situación, ofrécele tu hombro para apoyarle.

Horóscopo hoy Géminis 10 de septiembre de 2021

Géminis, se presentará una oportunidad aparentemente favorable que traerá consigo sorpresas inesperadas. Asumirás nuevas y difíciles responsabilidades de las cuales no estabas preparado. Crea una agenda de actividades. Será un día lleno de éxito, la suerte juega a tu favor, no lo desaproveches y saca lo mejor de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de septiembre de 2021

Cáncer, las oportunidades se presentarán, solo debes tener las herramientas necesarias para asumir esta responsabilidad. Estos días pueden parecer complicados, pero se irán acomodando a tu favor, solo debes tener paciencia. Tu impulsividad te puede llevar a caminos equivocados, debes controlar las palabras que dices.

Horóscopo hoy Leo 10 de septiembre de 2021

Leo, vienen días de orden, control y restructuración en el ámbito laboral. Una llamada para un nuevo puesto de trabajo te alegrará el día. La discusión con un compañero de trabajo perjudicará tu día. Se abren las puertas para nuevas oportunidades, está en tus manos aceptar un nuevo camino. Algunos imprevistos y gastos extras.

Horóscopo hoy Virgo 10 de septiembre de 2021

Virgo, el éxito estará de tu lado para cualquier inversión que quieras hacer. Las oportunidades aparecerán de manera inesperada, analiza cada paso que vayas a dar. La infelicidad ha estado contigo por mucho tiempo, tu familia en este momento es lo más importante, acércate a ellos y da el primer paso. Sé feliz.

Horóscopo hoy Libra 10 de septiembre de 2021

Libra, te cuidado con prestar dinero a quién no debes. Suelta todo aquello que no te hace bien, sobre todo el pasado. Se vienen tiempos difíciles donde tendrás que recurrir al apoyo de tu familia. Tu sacrifico es reconocido por muchas personas. No dejes que la comunicación se pierda, siempre di lo que sientes a esa persona especial.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de septiembre de 2021

Escorpio, sal de tu zona de confort que estas acostumbrado, comienza a tomar nuevos caminos y decisiones. Serán tiempos difíciles, pero lograrás superarlos con éxito. Una persona tratará de aprovecharse de ti, ten cuidado. Concretas un lazo con un ser querido y su familia. Abre tu mente y busca maneras de revivir lo pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de septiembre de 2021

Sagitario, se avecinan grandes cambios a tu vida, estos cambios te favorecerán a ti y a los tuyos, solo debes esperar pacientemente. Te alejas de una persona que quisiste mucho en un pasado, pero te hace daño su presencia. Sentirás la necesidad de tomar riesgos, hazlo que no te arrepentirás. Te ilusionaste con una persona que no te corresponde.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de septiembre de 2021

Capricornio, piensa siempre a largo plazo, tendrás buenos resultados si te enfocasen tus metas de la manera correcta. Se mucho más claro en tus palabras para evitar malos entendidos. Saldrán a la luz los errores que has cometido en el pasado que pueden perjudicar tu relación, nunca es tarde para recapacitar y hacer cambios. Concretas un viaje.

Horóscopo hoy Acuario 10 de septiembre de 2021

Acuario, surgirá una nueva oportunidad laboral durante una reunión familiar. Arreglas problemas con un amigo del pasado. Un cambio de aires te vendría muy bien, planifica un viaje para este fin de semana. Perderás la cabeza por una persona que no te corresponde o está con alguien más, es mejor mantener la distancia.

Horóscopo hoy Piscis 10 de septiembre de 2021

Piscis, las cosas sucederán tan cual como lo has esperado, solo debes tener paciencia. Una estafa dejará una gran deuda contigo. Debes estar atento en resolver un tema legal pendiente. Alcanzarás un importante cargo por mérito propio. Tomarás la iniciativa para nuevas aventuras con tu pareja o esa persona de tu interés.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

