Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 11 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de enero de 2022

Aries, ten mucho cuidado con las decisiones apresuradas, piensa antes de actuar. Tendrás que ser el consuelo de tu familia después de un difícil evento. Muestra al mundo tu cara más amable y generosa, y sorprenderás con ello. Enfoca tu mente y no tengas miedo de arriesgarte un poco por conseguir lo que realmente mereces.

Horóscopo hoy Tauro 11 de enero de 2022

Tauro, vas a estar hoy en perfecta armonía con todo lo que te rodea. Todo está a tu favor el día de hoy, aprovecha para realizar grandes hallazgos. Tu temperamento puede ser a veces algo contundente, defendiendo tus ideales. Ten cuidado con lastimar a quienes te rodean. Cada experiencia que tengas será un gran avance para ti.

Horóscopo hoy Géminis 11 de enero de 2022

Géminis, sentirás la necesidad de controlar todo lo que está a tu alrededor, mantén la calma y deja que las cosas sucedan. Hecho curioso con una mujer mayor. Se descubre una mentira del pasado que puede traer tensión a tu familia. Ante ti se presentan nuevas oportunidades que serán concretadas a mediano plazo.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de enero de 2022

Cáncer, es hora de confiar en ti mismo y sacar lo mejor de ti. No te tomes nada a pecho y procura no dejarte llevar por una sensación de tristeza o de emociones nostálgicas. La negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es solo la sombra de tu pensamiento, debes ser objetivo. Deberás ser firme en cada paso que des.

Horóscopo hoy Leo 11 de enero de 2022

Leo, intenta vivir el presente con toda la alegría posible y aleja todo pensamiento negativo que tengas. Un familiar te pedirá un consejo, trata de ser lo más objetivo posible. Un asunto a nivel personal te está preocupando demasiado, esto se resolverá muy pronto. Mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino.

Horóscopo hoy Virgo 11 de enero de 2022

Virgo, ayudarás económicamente a una persona que, a pesar de no pedir tu ayuda, sabes que la necesita Estarás viviendo con alegría y mucho bienestar, le agarras el gusto a la felicidad, debes mantenerte así. Celebración y alegría te llenarán de bienestar y buena salud. Mantente en actividad y con un descanso adecuado.

Horóscopo hoy Libra 11 de enero de 2022

Libra, harás realidad el sueño de armar tu propio negocio, pero necesitarás estar enfocado para no distraerte. Esfuérzate y trabaja con ahínco, es tu momento de brillar. Ten tu mente clara para que tus ideas las realices con creatividad. Logros significativos están por venir. Es tiempo de trabajar muy duro para construir los sueños.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de enero de 2022

Escorpio, un golpe de suerte llega a ti y te provee de las cosas que tanto necesitabas, solo necesitabas un poco de paciencia. Tu voluntad está ligada al éxito, igual su recompensa. Todo comienza a tomar su lugar y la abundancia vuelve a casa, abre puertas y ventanas. Ten tus emociones controladas y no permitas que afecten tu parte física.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de enero de 2022

Sagitario, llenarte de miedos solo hará que des un paso atrás y has avanzado mucho hasta ahora. Haz caso omiso a las críticas de terceros sobre tus decisiones, solo tú sabes cómo manejar tu vida. Ten cuidado con los desniveles, puedes tener una caída. La firma de un documento da un cambio radical a tus planes.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de enero de 2022

Capricornio, comienzas una sociedad con una persona muy especial, procura que la comunicación sea clave para evitar malos entendidos. Organiza mejor tu hogar, no permitas que el desorden y la suciedad se acumule, esto solo traerá malas energías. No siempre es bueno ser tan pacífico, busca canalizar bien tus emociones.

Horóscopo hoy Acuario 11 de enero de 2022

Acuario, sentirás preocupación por algo que no se está dando en el tiempo que habías planificado, mantén la calma que si llegará. Hay una persona especial que siempre te acompaña, no se encuentra en este plano, pero siempre estará contigo. Amplía tus habilidades asistiendo a una capacitación que has estado postergando.

Horóscopo hoy Piscis 11 de enero de 2022

Piscis, obtienes un préstamo de una entidad bancaría, debes saber cómo invertir mejor tu dinero y no terminar en pérdida. Recibes una llamada que terminará en un malentendido que puede traerte problemas a futuro. Usa el día de hoy colores intensos, esto activará tu energía. Una decisión apresurada traerá consecuencias, piensa bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

