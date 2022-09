Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 11 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de setiembre de 2022

Aries, una discusión con un compañero de trabajo te traerá grandes complicaciones. Toma muy en cuenta tu intuición, te puede alertar en no tomar una mala decisión. Conocerás a personas que se volverán muy importantes para tu vida laboral. Perdonar y olvidar te harán mejor de lo que piensas, escribe un capítulo nuevo en tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 11 de setiembre de 2022

Tauro, tendrás que cambiar tu ritmo de trabajo para no caer en la monotonía, será lo mejor para ti. Recuerda que es muy importante mantener relaciones con quien te pueda ayudar y viceversa. Debes estar muy abiertos a la felicidad. Tu punto débil son los riñones y el corazón, debes hacer una dieta saludable y hacer más ejercicio.

Horóscopo hoy Géminis 11 de setiembre de 2022

Géminis, crecerás mucho laboralmente, pero debes esforzarte más, pon más atención. Te recomiendo que uses siempre un imán en tu cartera para que sea tu talismán de atracción de la buena suerte. Es momento para los negocios propios. Viene próximamente un embarazo. Tendrás muchas oportunidades de salir de viaje de placer o por negocios.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de setiembre de 2022

Cáncer, tendrás dos golpes de suerte en estos días, uno en la lotería y otro en un trabajo que será muy bien pagado. A veces eres muy impulsivos, no controlan las palabras y eso los hace tener varios tropiezos en la vida, sobre todo en cuestiones amorosas. Deja a un lado todas las inseguridades y empieza a trabajar para obtener todo lo que deseas.

Horóscopo hoy Leo 11 de setiembre de 2022

Leo, podrás demostrar todo tu potencial en una reunión que eres invitado. Recibes ayuda económica de parte de una entidad bancaría. Haz todos tus proyectos pronto para que todo salga a tu favor, no esperes mucho tiempo. Será un tiempo de fortalecer o formalizar los vínculos personales. Tendrás que tomar una decisión en cuanto a la elección de amigos correctos.

Horóscopo hoy Virgo 11 de setiembre de 2022

Virgo, te recomiendo no firmar nada en este día, si debes hacerlo límpiate con ruda antes, es probable que las cosas no salgan bien. Vendrán días difíciles para tu familia, pero sabrás como armonizar la situación de la mejor manera. Lleva una mejor alimentación y ejercicio para mantenerte más sano. Compartirás momentos de felicidad con la persona que amas en un evento.

Horóscopo hoy Libra 11 de setiembre de 2022

Libra, te tocará alejarte de situaciones que ya no dan para más, con fuerza debes ir más allá de tus limitaciones y hacer lo que realmente es mejor para ti. Vas a tener toda la fuerza espiritual para salir de cualquier problema que se te presente. Trata de ser prudente con lo que dices y pensar mejor antes de tomar cualquier decisión.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de setiembre de 2022

Escorpio, analizas tu vida y decide cambiar para bien y aprovechar mejor tus fortalezas en cuestiones laborales. Te tocará ser mediador en una difícil situación familiar. Debes tener la madurez necesaria para afrontar este problema. No tomes decisiones apresuradas, no te llevarán a ningún lugar. Tu punto débil son los huesos, has ejercicios.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de setiembre de 2022

Sagitario, las personas cercanas tienen una idea clara de lo que debes hacer con tu vida, pero ahora es el momento que lo descubras por ti mismo y retomes las riendas de tu vida de manera responsable. Placeres pasajeros que te dejarán solo un vacío interior. Buscarás una pieza que te falta para reparar algo. Se presenta una oportunidad relacionada a un negocio familiar.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de setiembre de 2022

Capricornio, avanzarás lentamente, pero de forma estable, un proyecto que tienes pendiente por ejecutar. Vendrá una noticia sumamente positiva para ti y tu progreso profesional. Inicias un nuevo emprendimiento con entusiasmo. Atención con arreglos de un auto que necesita con suma urgencia. Tienes un evento negativo relacionado con la compra de un bien.

Horóscopo hoy Acuario 11 de setiembre de 2022

Acuario, mejor será que te adaptes a los cambios que vives porque si pones resistencia te agotarás. Cuidado con una persona que habla mucho y visita tu casa con mala intención. Hoy estarás preparado para superar cualquier obstáculo que se presente. Discusión con un compañero o jefe prepotente, mantén la calma y serenidad.

Horóscopo hoy Piscis 11 de setiembre de 2022

Piscis, debes ser más cauteloso con lo que piensas y lo que dices, puedes lastimar a las personas que más quieres si no tienes las palabras precisas. Ten cuidado con las decisiones apresuradas, pueden traerte consecuencias en el futuro. Sentirás que alguien es muy celoso o muy posesivo contigo. Conflicto familiar que deberá resolver lo antes posible.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 5 al 11 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 5 al 11 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO