Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 12 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de enero de 2022

Aries, debes tener una lista de prioridades para poder atender todos tus asuntos importantes y Es bueno escuchar las opiniones de otras personas antes de tomar una decisión importante, que esto influya solo si es lo mejor para ti. postergar aquellos que no son urgentes. Renueva tu creatividad visitando un lugar que te inspire.

Horóscopo hoy Tauro 12 de enero de 2022

Tauro, asumes una importante responsabilidad que no querías tener, sin embargo, esto te hará crecer como persona. Mantente atento a las experiencias del pasado para que no cometas los mismos errores una y otra vez. Mudanza necesaria por un conflicto que se escapará de tus manos. Superas una dificultad que perturbaba a tu familia.

Horóscopo hoy Géminis 12 de enero de 2022

Géminis, no te distraigas en actividades que no te generan nada positivo. Realizarás un viaje por negocios que no saldrá muy bien, debes estar preparado. Cosas positivas llegan a tu vida, dando un giro a tus malas experiencias. Evita los malos entendidos entre una persona mayor y tú. Cuando decidas algo mantenlo, no dudes de tus decisiones.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de enero de 2022

Cáncer, se concretará un asunto de dinero que no estaba dentro de tus planes. Tu mente estará lista para organizar lo que proyectas para el futuro, pero no descuides el presente y lo que vives ahora. Se realiza la firma de un documento que son de tu total interés. Debes poner límites a una persona que te ha estado aprovechando de ti.

Horóscopo hoy Leo 12 de enero de 2022

Leo, serás apoyo fundamental de algunas personas, pero procura que no sean demasiados. Tendrás una gran recuperación y te llenas de energía y fortaleza. El cansancio queda atrás. Si el miedo te ataca, no te quedes de brazos cruzados, despierta rápido del momento y vuelve con la fortaleza que te caracteriza. No retrocedas en tu camino.

Horóscopo hoy Virgo 12 de enero de 2022

Virgo, cree en tus capacidades de éxito. Ten cuidado, hay personas a tu alrededor encubiertas con muy malas intenciones. Se vienen grandes tomas de decisiones y no puedes flaquear ante nada, ni permitir que otros tengan liderazgo en los asuntos que son importantes para ti. La victoria te acompaña y será el brillo que te marque el camino.

Horóscopo hoy Libra 12 de enero de 2022

Libra, tomas la decisión de retirarte de un lugar que te ha traído muchos problemas personales. Tu éxito está asegurado si logras mantenerte estable y aprovechando el impulso. Mantén tu hogar en calma y sin permitir que las emociones se salgan de control. Cancelarás una deuda que te ha preocupado. Es momento de ahorrar.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de enero de 2022

Escorpio, no tengas miedo de dar cada paso para seguir en búsqueda del camino que te lleve al éxito que deseas. Tomas una decisión importante sobre un compromiso. Recuerda que quién te quiere no necesariamente lo demuestra, aprende a identificar a esa persona. Deja de soñar y comienza a trabajar en eso que tanto deseas.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de enero de 2022

Sagitario, necesitas mantenerte enfocado hasta lograr aquello que anhelas. Tu intuición estará despierta. Debes darle la atención correcta a todo lo que desees conquistar, pues el impulso de victoria, está por completo de tu lado. No entregues tu corazón a una persona que aún no conoces completamente, esto puede ser muy riesgoso.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de enero de 2022

Capricornio, ten cuidado con los comentarios en el lugar de trabajo, no te involucres. A pesar de que te vaya bien y con abundancia, deberás mantener un equilibrio en tus gastos y no excederte ni arriesgarte en apuestas, puede ser difícil recuperar lo perdido. Has estado muy distraído y tienes mucho trabajo por hacer, enfócate.

Horóscopo hoy Acuario 12 de enero de 2022

Acuario, muchas personas harán comentarios negativos hacia ti y sobre un cambio que has hecho, no te preocupes que este cambio ha sido para bien. Poco a poco se recuperarás las energías en el hogar y llenándose de esa buena vibra que siempre te acompaña. Maneja cada acción con detenimiento y no realices movimientos por impulso.

Horóscopo hoy Piscis 12 de enero de 2022

Piscis, aléjate de las personas que tienen actualmente una vida tóxica, no dejes que te envuelvan en su entorno. Mantén el hilo conectado entre tu mente y tu corazón pues la felicidad te está rodeando, estará en todo lo que hagas y a donde vayas. Este será el año de nuevos proyectos, posesiones y beneficios personales.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

