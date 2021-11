Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 13 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de noviembre de 2021

Aries, tu progreso personal estará por encima de cualquier compromiso. Las oportunidades de viajar al extranjero estarán a la orden del día, no las desaproveches porque las ganancias que te dejarán son muchas. Un familiar necesitará de tu ayuda, debes ser solidario y comprensivo. El amor de tu ida se alejará brevemente, dale su espacio.

Horóscopo hoy Tauro 13 de noviembre de 2021

Tauro, decidirás centrar más la atención en tu evolución espiritual que en los asuntos materiales, recuerda que entre estos dos niveles debe existir un perfecto equilibrio. Busca tu tranquilidad dentro de tu casa, en un espacio tranquilo y silencioso, disfruta de ese momento. Una persona especial te dará una gran sorpresa, agradece el gesto.

Horóscopo hoy Géminis 13 de noviembre de 2021

Géminis, la economía comienza a estabilizarse de a pocos, tomando siempre las mejores alternativas y reduciendo los gastos que no son tan importantes. Sentirás una fuerte tendencia a cambiar muchas cosas en tu relación de pareja, cuidado porque esto podría llevarte a un rompimiento definitivo en caso de que esa persona no apoyaría tus decisiones.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de noviembre de 2021

Cáncer, aunque económicamente se presagian buenas ganancias, así mismo deberás trabajar mucho y redoblar esfuerzos. No hagas caso a comentarios fuera de lugar en tu trabajo, solo te distraerán y perderás un tiempo valioso. Debes escuchar a esa persona especial para ti, así como tu tiene emociones encontradas y demorará en equilibrarse.

Horóscopo hoy Leo 13 de noviembre de 2021

Leo, el estrés te está consumiendo de a pocos, los problemas económicos no se resolverán tan pronto y deberás calmarte y organizarte mejor. Las áreas del cuerpo con los que tendrás que tener mayor cuidado son el estómago y el aparato digestivo, también el sistema nervioso. Emocionalmente estarás con un bajón y tendrás que reponerte.

Horóscopo hoy Virgo 13 de noviembre de 2021

Virgo, los pagos pendientes es algo que te pone ansioso y nervioso, recuerda que recién estas saliendo de una situación difícil, llevará tiempo para que te recuperes. Con constancia y dedicación lograrás salir de todo lo que te perturba, ten paciencia. Para lograr relajarte un poco, realízate unos masajes corporales, te resultarán convenientes.

Horóscopo hoy Libra 13 de noviembre de 2021

Libra, la economía en casa se moverá como una montaña rusa, el dinero se irá y volverá, lo que hará que busques una entrada extra. Si te organizas bien lograrás todo lo que te propongas. Si sientes que te desequilibras un poco, solo relájate y pide consejos de alguien que sea de confianza, te ayudará muchísimo. El amor de tu vida podrá apoyarte.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de noviembre de 2021

Escorpio, los contactos que has hecho en tu trabajo actual te brindarán nuevas y excelentes posibilidades laborales. Los juegos de azar te pueden aportar una buena cantidad de dinero. No confundas la amistad con el trabajo, podría traerte problemas en el ámbito laboral. Una nueva oportunidad se avecina a tu ida, no desaproveches las oportunidades.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de noviembre de 2021

Sagitario, siempre has tenido el don maravilloso de percibir a las personas tal como son, aprovéchelo en todas las áreas de su vida. Aprovecha al máximo de tu energía positiva, organiza tu día y verás grandes resultados. Tu intuición será precisa y tomarás la mejor decisión en asuntos financieros. Te sentirás amado y disfrutarás del amor en su totalidad.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de noviembre de 2021

Capricornio, cuídate del estrés y las largas horas de trabajo. Tendrás que dominar los momentos de melancolía e incluso de depresión para evitar problemas físicos relacionados con el estómago. Tu familia necesitará de más unión, hay asuntos que resolver. Sentirás que volverás a amar, pensar en ti primero te dará la oportunidad de ser feliz.

Horóscopo hoy Acuario 13 de noviembre de 2021

Acuario, los sueños se pueden hacer realidad, siempre y cuando luches por ellos y hagas todo lo necesario para alcanzarlos. Decidirás dejar atrás algunas amistades porque hay ideas que no coincidirás, es mejor mantenerse alejado para evitar malos entendidos. La compra de un bien te tendrá algo preocupado. Tu pareja necesitará más de ti.

Horóscopo hoy Piscis 13 de noviembre de 2021

Piscis, negocio en puerta que deberás pensarlo bien si apostar o no, tomate tu tiempo. Mal día para relacionarte con los más pequeños de la casa, no tendrás la paciencia necesaria para hacer frente a sus pequeños líos. Malestar general que deberás prestar atención e ir al médico. Arreglos en casa que necesitarán de tu tiempo, organízate bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

