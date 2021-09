Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 13 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de septiembre de 2021

Aries, un tercero se involucra en un negocio familiar. Toma en cuenta lo vivido en un pasado para no repetir los mismos errores. Surgirán discusiones y disgustos en tu familia que te perjudicarán directamente. Deberás tener cuidado en elegir a tus socios. Descubres una mentira por parte de tu pareja que afectará su relación.

Horóscopo hoy Tauro 13 de septiembre de 2021

Tauro, traición por parte de la persona que menos esperabas. El orgullo te mantendrá distanciado de una persona que en este momento necesita de tu ayuda. Es momento tomar una decisión sobre las metas de tu vida. La inseguridad te llevará a cometer decisiones equivocadas. Es el momento ideal para buscar nuevas opciones para tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 13 de septiembre de 2021

Géminis, robo por parte de una persona en que confías tu trabajo. Un logro profesional te abre las puestas de un importante empleo. Una persona de corta edad necesita de tu atención. Recibirás una llamada telefónica de una persona allegada a ti con buenas noticias. Buscarás el apoyo en personas que te generen estabilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de septiembre de 2021

Cáncer, te confían en secreto una situación que no podrás callar. Es un momento para ahorrar, no hagas gastos innecesarios. Serás el orgullo de tu familia por una acción que realizarás. Debes tener cuidado con los gastos innecesarios. Has dejado acumular varias deudas que te perjudicarán a largo plazo. Resolverás trámites legales.

Horóscopo hoy Leo 13 de septiembre de 2021

Leo, una injusticia laboral desestabiliza la paz en tu centro laboral. Tendrás la oportunidad de realizar un viaje para visitar a un familiar. Busca el apoyo y unión familiar en este momento difícil. Mantén en control sobre tus impulsos y piensa racionalmente en tus objetivos. Una persona traerá prosperidad y alegría tu vida.

Horóscopo hoy Virgo 13 de septiembre de 2021

Virgo, te ofrecerán un crédito para poder llevar a cabo un proyecto. Arriesgarás tu vida personal para poder tener estabilidad económica. Debes recibir igual o más de lo que das en el amor, deja de ponerte en el último lugar. Te has tomado un pequeño problema muy apecho y tú mismo has complicado las cosas, guarda la calma.

Horóscopo hoy Libra 13 de septiembre de 2021

Libra, un acto impulsivo te hará perder una gran amistas. Te tocará ser intermediario entre una difícil situación que pasará una amistad muy cercana. No encontrarás a la persona perfecta, pero si a quién te quiera de verdad. Unos exámenes de laboratorio revelan una noticia positiva para ti. Un resfrió te preocupará enormemente.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de septiembre de 2021

Escorpio, no confundas el amor con el apoyo, deja de ilusionarte tan rápido. Vendrá a tu vida la bendición que tanto has esperado. Habrá un problema familiar que será el causante de una ruptura. Sentirás que la soledad no era tan mala como creías. Bienestar con la persona que ha llegado a tu vida, dale la oportunidad y no tengas miedo.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de septiembre de 2021

Sagitario, se avecina una reunión de compromiso. Los problemas familiares te tendrán últimamente muy distraído. Conocerás a una persona que te hará sentir el amor una vez más. Retomas comunicación con amistades del pasado. Debes alejarte de las personas negativas para que tus puertas comiencen a abrirse.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de septiembre de 2021

Capricornio, experimentarás aventuras que jamás imaginaste vivir con una persona. No luches solo en una relación donde eres la única persona que siente. Tendrás en estos días una suerte inexplicable que podrás aprovechar al máximo. Alegrías inesperadas invaden tu hogar. Surgirá un romance entre dos personas especiales para ti.

Horóscopo hoy Acuario 13 de septiembre de 2021

Acuario, enfrentarás importantes dificultades amorosas que les ayudará a fortalecer la relación. Vendrá a tu vida una persona que dará todo por hacerte feliz. Vendrán personas que buscarán perjudicar tu camino. Permanecerás fuerte ante una gran dificultad. Los detalles se han ido perdiendo en tu relación y esta es la causa de una ruptura.

Horóscopo hoy Piscis 13 de septiembre de 2021

Piscis, controla los cambios de humor para no perjudicar a los demás. Traición por parte de un viejo amigo. Los celos acabarán por completo cada una de las relaciones amorosas que tengas. Deja de discutir sin ninguna necesidad, esto solo hará distancia entre la persona que amas y tú. Deja de presionar a que sientan lo mismo que tú.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

