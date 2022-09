Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 14 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de setiembre de 2022

Aries, hoy será un buen día para iniciar un negocio o un proyecto, algo que ha estado rondando por tu mente desde hace tiempo. No pierdas el tiempo y pon manos a la obra. Realízate una limpieza espiritual con una vela azul, enciéndela y pídele al arcángel San Miguel que te proteja y te guie. Amigo que necesita de ti, escúchalo y apóyalo si está a tu alcance.

Horóscopo hoy Tauro 14 de setiembre de 2022

Tauro, cuidado, no tomes decisiones apresuradas y no hagas las maletas sin pensar. Tu palabra clave es la Calma. Estarás muy inspirado en estos días, el arte formará parte importante en tu vida, es momento de innovar y realizar todo aquello que tienes en mente. El éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas.

Horóscopo hoy Géminis 14 de setiembre de 2022

Géminis, hombre de poder se acerca y te ayuda con un dinero o trabajo. Se resuelve un asunto relacionado con una persona del pasado. Hay aspectos de la vida familiar que hay que resolver cuanto antes. Inicias un nuevo proyecto. Ten cuidado con pérdida de dinero sobre todo en la calle. Debes levantar los ánimos y si sientes que tocas fondo, levántate y sigue adelante.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de setiembre de 2022

Cáncer, éxito en los negocios, una fortuna próxima cambiará tu entorno. Es el nacimiento de un nuevo comienzo para ti, recibirás una noticia, una primicia que va a cambiar tu vida de manera positiva. No vivas en las realizaciones del pasado, asume el presente y sus retos ya que vendrán, solo debes de luchar. Se restaura tu equilibrio energético.

Horóscopo hoy Leo 14 de setiembre de 2022

Leo, es necesario que dejes ir todo aquello que te hace daño y que no te deja avanzar, la libertad será importante para ti sobre todo en esta etapa. Se avecinan tiempos mejores, ten paciencia. Aléjate si ves en la calle aglomeración de personas, ten cuidado. Deberás derrotar obstáculos para poder progresar. Un regalo te sorprenderá de alguien inesperado.

Horóscopo hoy Virgo 14 de setiembre de 2022

Virgo, una situación se avecina marcando el final de una etapa y el comienzo de otra, dependerá de ti cómo lo tomes o lo afrontes y qué solución encuentres para no repetir errores del pasado. Tendrás contacto con un sanador espiritual, te ayudará muchísimo. El amor llega a tu vida y no lo quieres atender, se pasará una gran oportunidad.

Horóscopo hoy Libra 14 de setiembre de 2022

Libra, época de cansancio y agotamiento, sientes que ya no puedes más, se repiten la misma historia en tu vida será necesario que hagas algunos cambios en tu vida, así evitarás momentos desagradables. Cálmate, pronto finalizará tu preocupación y ansiedad. Tema especial con un hijo, préstale atención y atiende sus necesidades. Aprovechas las oportunidades.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de setiembre de 2022

Escorpio, permítete ser feliz con la persona que ha llegado a tu vida, no cierres las puertas de tu corazón por malas experiencias del pasado. Te enfrentarás a personas, ten cuidado al hablar evita las discusiones, llama a la calma y a la conciliación. Es momento de luchar por todo aquello que te pertenece, no dejes ni permitas que nadie te lo quité.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de setiembre de 2022

Sagitario, tendrás una energía muy especial el día de hoy, estarás con la mente abierta para decepcionar cualquier idea, un cambio será favorable en estos tiempos. Hay una situación en tu hogar que requiere de tu atención. Tanto trabajo al fin da frutos y toma forma un proyecto que será verdaderamente gratificante.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de setiembre de 2022

Capricornio, en el trabajo eres considerado por tus compañeros, eres generoso e inteligente, mantente al margen de los problemas. Vendrá un día de confusión amorosa donde sentirás desequilibrio emocional. Debes tener la fortaleza para afrontarlo. Una persona mayor te da consejos de vida que te ayudarán a darle forma a tus ideas.

Horóscopo hoy Acuario 14 de setiembre de 2022

Acuario, cuidado con caer en los mismos errores del pasado. La solución de tu problema lo tienes frente a ti, date cuenta y observa a tu alrededor y encontrarás la respuesta que estás buscando. Sentirás la necesidad de ser mucho más cercano a tus seres queridos, préstale atención a ese instinto. Hoy es un día que está destinado a tener buenas noticias.

Horóscopo hoy Piscis 14 de setiembre de 2022

Piscis, estás en un momento donde si no tomas las cosas con seriedad perderás grandes oportunidades, es momento de evolucionar y no retroceder, sigue adelante. Todo marchará bien según como te has programado, empieza a disfrutar de las buenas cosas que la vida tiene planeado para ti. Lo mejor es ser constante en la vida para poder alcanzar todas tus metas.

