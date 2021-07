Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 15 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de julio de 2021

Aries, evita inversiones con personas sin referencia, esto podría causarte un problema a futuro. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida. Antes discutir con tu pareja, ponte en su lugar, escucha su punto de vista. Despréndete de las cosas viejas, deja el apego por cosas que no son necesarias.

Horóscopo hoy Tauro 15 de julio de 2021

Tauro, separa el ámbito laboral con el personal, hay una línea muy delgada que los separa. Recibirás una noticia que desestabilizará tu día, toma las cosas con calma y analízalas. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado. Tu hogar será el mejor lugar de refugio entre tanta confusión, busca el apoyo de tu familia.

Horóscopo hoy Géminis 15 de julio de 2021

Géminis, la necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas. Busca apoyo legal para defender tus derechos. Malas personas que se disfrazan de amistades te están haciendo daño, abre los ojos y aléjate. Tu pareja será un gran apoyo emocional en estos momentos. Valora lo que la gente hacer por ti.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de julio de 2021

Cáncer, alianzas estratégicas con una persona que conoce del negocio, será beneficioso para ti. Lo logros suelen tomarse su tiempo, debes tener más paciencia. Toda relación tiene fallas, deja de buscar la perfección. Dedica más tiempo al descanso y comienza a hacer algo que por tiempo has abandonado. Se más constante

Horóscopo hoy Leo 15 de julio de 2021

Leo, cambia el modelo de trabajo e innova, servirá de inspiración para ti y quién te rodea. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento. Evita las peleas y los celos enfermizos que muchas veces te invaden. No discutas con personas que no escuchan tus comentarios, a veces es mejor callar.

Horóscopo hoy Virgo 15 de julio de 2021

Virgo, no seas tan duro contigo mismo, deja de sobre exigirte. La rutina cotidiana te está consumiendo, cámbiala un poco. Resuelve lo antes posibles los inconvenientes que tienes con tu pareja, nunca te calles lo que sientes. La meditación se puede convertir en aliado para tu bienestar personal. Disfruta de un paseo por un jardín.

Horóscopo hoy Libra 15 de julio de 2021

Libra, nuevas aperturas y cambios en tu vida. Organízate, tienes muchas cosas por hacer y es posible que no puedas acabar el día de hoy. Inicias un romance con una persona del pasado. Sin complicaciones de salud. No des tantas vueltas para decir lo que sientes, ve al grano. Secretos del pasado salen a la luz.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de julio de 2021

Escorpio, los asuntos del hogar te harán descuidar un tanto tus proyectos, separa ambas cosas para que puedan marchar bien. Debes dejar de ser tan negativo con lo que la vida te ofrece. Entras en una etapa de reflexión después de una importante pérdida. Una noticia desagradable empañara tu día, relájate y piensa mejor las cosas.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de julio de 2021

Sagitario, la autenticidad es un sello que te representa, no intentes copiar modelos de trabajos de otros. Logras vencer una difícil situación que te has enfrentado. Restablece la comunicación con las amistades que te permitirán activarte comercialmente. Fíjate en quien confías, en todo aquel que te ofrece ayuda será de manera desinteresada.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de julio de 2021

Capricornio, estafa por parte de una persona que era de tu confianza, mantente alerta. Alguien tratará de evitar que fortalezcas una relación estable con una persona, no lo permitas. Mejorarás la comunicación con tu entorno, así será favorable y llegar a acuerdos. Cuida tu alimentación, evita los excesos y realiza algún deporte.

Horóscopo hoy Acuario 15 de julio de 2021

Acuario, no dejes que comentarios negativos influyan en tus decisiones profesionales. Recibes un importante concejo de parte de una persona mayor. Acércate a esa persona que tanto amas para brindarle un día diferente, cambia su estado de ánimo y sé feliz. Problemas cardiovasculares, ve al médico.

Horóscopo hoy Piscis 15 de julio de 2021

Piscis, tienes ideas sobresalientes sobre proyectos de trabajo, es hora de materializarlos. Deberás prestar más atención a las decisiones que tomas para que no traigan consecuencias a futuro. Controla tu fuerza interior y focalízala en mejores acciones. Debes hidratarte mucho mejor para evitar problemas en el futuro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio