Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 15 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de julio de 2022

Aries, labora en armonía construyendo tu bienestar y el de los que te rodean sólo así ganarás la victoria anhelada. Debes tramitar una queja por recibos altos de algún servicio. Reclama lo que por ley te corresponde. Se destruyen las bases de situaciones que ya no tienen nada que ofrecerte, solo son carga que te arrastra en tu camino.

Horóscopo hoy Tauro 15 de julio de 2022

Tauro, comenzarás con entusiasmo tu día. Reflexionas y te ocupas de un sentimiento, ya es hora de pensar en ti. Superas un problema vinculado con un joven de la familia. Demuéstrale la importancia de que te digan: “aquí estoy”. Te reclamarán por haber criticado a alguien. Alguien querrá saber tu ubicación, ten cuidado no confíes en nadie.

Horóscopo hoy Géminis 15 de julio de 2022

Géminis, una amiga que te llama y te pregunta cosas que no sabes responder. Te sentirá presionado por la exigencia de una persona cercana. El que quiere besar busca la boca, lucha por quien quieres, aunque éste sea difícil. La distancia no será pretexto para lograr lo que deseas. Se te presentarán nuevos retos en tu vida, no importa la cantidad sino la calidad.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de julio de 2022

Cáncer, buscarás tu independencia económica. No actúes de forma impulsiva a la hora de realizar inversiones económicas, evalúa bien los pro y los contra. Discusiones con persona cercana puede herir su susceptibilidad. Te entregas a la pasión con esa persona especial. Se te plantea un cambio laboral hacia otro lugar.

Horóscopo hoy Leo 15 de julio de 2022

Leo, logras algo que quieres en otra ciudad. Permítete ser feliz con la persona que ha llegado a tu vida, no cierres las puertas de tu corazón por malas experiencias del pasado. Atraerás personas muy relacionadas al ámbito laboral y te proporcionarán nuevas ideas para lograr el éxito más anhelado. Hecho curioso en un sitio con alguien especial.

Horóscopo hoy Virgo 15 de julio de 2022

Virgo, tu palabra clave es Suerte. Hay una situación en tu hogar que requiere de tu atención. Deja el pasado atrás, la vida continúa. Gestión en un banco para resolver temas financieros. Conocerás a una persona muy especial. Persona inestable emocionalmente te necesita. Deberás hacer un ajuste económico urgente. Adminístrate mejor.

Horóscopo hoy Libra 15 de julio de 2022

Libra, vendrá un día de confusión amorosa donde sentirás desequilibrio emocional. Debes tener la fortaleza para afrontarlo. Recibirás un dinero que, así como te lo entregan deberás pagarlo. Deberás actuar con inteligencia y no rendirte en el intento. Tú palabra clave es La Resistencia. Lo único que aclara el destino es salir de las dudas y decidir un camino.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de julio de 2022

Escorpio, dinero que llega a ti en el momento menos esperado. El confort trae a veces absurdas satisfacciones, sal de tu rutina y proponte nuevos retos. Una mujer que ha tenido un problema amoroso te busca, si está a tu alcance ofrécele tu apoyo. Momento difícil, una mudanza que altera tu vida. Tendrás que ser más rápido en tomar decisiones.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de julio de 2022

Sagitario, pago de una cuenta con atraso. Te decides curar, ve al médico lo antes posible. No te arrepientas por lo que has hecho sino por lo que has dejado de hacer. Lo hecho, hecho está. Pasa la página y sigue adelante. Mantente seguro de ti mismo. Eres especial y los que te aman te lo demostrarán. Escuchar bien y analizar antes dar una respuesta.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de julio de 2022

Capricornio, tratarás está semana de ser más eficiente en todo lo que realices. Un asunto importante con una hermana o hija se resuelven. El pasado y los recuerdos afectan el presente, necesitas equilibrarte. Te reunirás con personas para hablar de proyectos y de nuevas oportunidades de negocio, piensa bien antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Acuario 15 de julio de 2022

Acuario, no encuentras un papel que es importante, haz memoria y un recorrido por donde pasaste y lo encontrarás. Periodo de nerviosismo por cambios inesperados, recuerda todo pasa. Búsqueda de un equilibrio emocional, pero necesitarás de la ayuda de una persona para lograrlo. Iras a un lugar para ver a una persona.

Horóscopo hoy Piscis 15 de julio de 2022

Piscis, buenas relaciones con tus compañeros. La espalda y los hombros se te ponen rígidos, esto pasa por las tensiones diarias, debes realizar actividades que te ayuden a relajarte. Activa tu vida espiritual, la fe te ayudará tener fuerzas para seguir luchando. Hoy estarás preparado para superar cualquier obstáculo que se presente.

