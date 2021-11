Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 15 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de noviembre de 2021

Aries, nuevos comienzos en este día, deja el estrés de lado y aprovecha la mañana para hacer tus diligencias. Controla tus impulsos y ten paciencia las cosas si se darán como quieres es cuestión de esperar. Tus amistades valorarán tu lealtad y te lo harán saber. Adelante tu puedes. No debes de perder esas ganas inmensas de llegar a tus metas.

Horóscopo hoy Tauro 15 de noviembre de 2021

Tauro, la oportunidad que tanto has estado esperando por fin llega, el cielo te escucho y ahora te corresponde a ti esforzarte por mantener el equilibrio y la prosperidad. Cuidado no lo hagas no cuentes tus planes antes que se den, mantente en silencio, aunque te cueste. Las personas necesitan tus palabras, alegrarán su día.

Horóscopo hoy Géminis 15 de noviembre de 2021

Géminis, todo comienza a tener sentido en tu vida, tu esfuerzo y dedicación darán sus frutos pronto. Eres una persona creativa y entusiasta, surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos. Descansa mejor ya duermes lo suficiente y puede repercutir en tu rendimiento. Recibirás una buena noticia el día de hoy.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de noviembre de 2021

Cáncer, no te desanimes si te cuesta alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Ahora ves la vida desde otro ángulo, estás creciendo como persona, como ser humano y estas desarrollándote en lo espiritual.

Horóscopo hoy Leo 15 de noviembre de 2021

Leo, eres perseverante, cuando una idea se te mete entre ceja y ceja no paras hasta lograrlo, no te rindas, aunque por ahora las cosas no te salgan como quieras. Para los que han perdido sus trabajos recibirán una llamada para una nueva oportunidad y para los que un laboran habrá cambios favorables. Buenos momentos por venir.

Horóscopo hoy Virgo 15 de noviembre de 2021

Virgo, muchas cosas que estás viviendo te están haciendo madurar de una manera acelerada. Deja que fluyan las cosas, si las fuerzas no se van a dar y a veces es mejor esperar un tiempo y poco a poco veras como saldrán. Eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar así que mantente firme. Deja los miedos atrás.

Horóscopo hoy Libra 15 de noviembre de 2021

Libra, deberás apaciguar una situación de peleas a tu alrededor. Mantén la calma y se paciente. Enciende una velita blanca y pídeles a los ángeles protección que ellos te escucharan. Eres optimista, la alegría en forma humana. Aunque este todo nublado siempre encontraras una manera de ser feliz. Disfruta cada momento.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de noviembre de 2021

Escorpio, la economía no está muy bien para ti estos días, ten calma porque pronto recibirás buenas noticias que cambiaran el panorama. Necesitas sentirte protegido y acompañado en estos momentos, una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto requieres. Tu pareja te dará ánimos para seguir adelante.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de noviembre de 2021

Sagitario, el sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Tu familia es la mejor compañía a pesar de la distancia. Debes vivir un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Estas teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado, haz meditación o escucha música, te ayudara a equilibrarte.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de noviembre de 2021

Capricornio, si no haces cambios en tu vida entraras en conflictos contigo mismo, levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas y te recargues de buena energía. Sigue luchando por lo que quieres y fíjate bien en tus amistades de ahora en adelante. Inicio de un nuevo ciclo en tu vida, muy buen augurio y buena estrella para ti.

Horóscopo hoy Acuario 15 de noviembre de 2021

Acuario, empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. Cuidado porque te traicionaran y eso te molestara y te llenara de mucha pena, de los errores también se aprende. Te sentirás un poco desorientado ante una decisión importante.

Horóscopo hoy Piscis 15 de noviembre de 2021

Piscis, eres fuerte y disciplinado eso te ayudará y obtendrás buenos resultados. Una idea que llega a ti deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices para que te des cuenta en quien confiar. Tienes ideas claras y no das un paso sin antes analizarlo. Estarás muy sensible.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

