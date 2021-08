Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 16 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de agosto de 2021

Aries, será un día lleno de éxito, la suerte juega a tu favor, no lo desaproveches y saca lo mejor de ti. Obtención de bienes luego de sacrificios. Vale la pena esperar. Esta vez te tocará apoyar a una persona que siempre te ha apoyado en un pasado. Baja el nivel de ansiedad y comienza a tener paciencia en las cosas que deseas conseguir.

Horóscopo hoy Tauro 16 de agosto de 2021

Tauro, alguien te habla de la reputación de alguien en forma negativa. Se aproxima un ambiente turbio con chismes e intrigas, debes mantenerte alejado. Hay personas de tu entorno que están robando tu energía, debes mantenerlos alejados. Desearás estar en un lugar lleno de árboles, debes relajarte y visitar el campo.

Horóscopo hoy Géminis 16 de agosto de 2021

Géminis, evita chismes y comentarios que no te corresponden. Intentarán hablarte de un tema de negocios, deberás estar atento a cualquier estafa. Una persona te traerá una noticia que te preocupará. Irás de viaje a un lugar hermoso. Te darán la bienvenida a un lugar donde encontrarás mucha paz. Piensa siempre en grande.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de agosto de 2021

Cáncer, la experiencia te ayudará a no cometer los mismos errores del pasado. No tienes que tener la aprobación de otras personas, con la tuya basta. Te tocará pasar por una dura situación familiar. Lograrás salir adelante después de una difícil depresión. Es un buen día para sorprender a esa persona especial. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Leo 16 de agosto de 2021

Leo, no dejes que las malas noticias te depriman, siempre se puede volver a comenzar. Se soluciona un problema familiar que te ha venido agobiando por mucho tiempo. Deja de arrastrar a quienes te rodean en tus propios problemas. Aléjate de personas que solo te buscan solo por interés. Se siempre autentico en todo lo que haces.

Horóscopo hoy Virgo 16 de agosto de 2021

Virgo, disfruta de los buenos momentos que las personas te brindan, hay una persona que requiere de tu atención. Se abrirán las puertas para nuevas oportunidades, está en tus manos aceptar un nuevo camino. Te compenetrarás más con tu pareja y con tu familia en estos días. Deja los nervios y siéntete seguro de lo que eres.

Horóscopo hoy Libra 16 de agosto de 2021

Libra, buen tiempo de negociación. Deberás adaptarte a una nueva rutina de vida. Recibes una excelente noticia de un trabajo nuevo, aprovecha las oportunidades. Dos personas han trabajado por mucho tiempo en hacerte daño y verte arruinado. Se cerrará una puerta y abrirá otra aún mejor que la anterior.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de agosto de 2021

Escorpio, intentarán confundirte para hacerte sentir inseguridad, mantente enfocado. Dale prioridad a tu estabilidad antes que a los placeres. Has un equilibrio entre el trabajo y el descanso, este también es vital para poder continuar. No seas pesimista, si algo no funciona debes estar seguro que la siguiente lo lograrás.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de agosto de 2021

Sagitario, el triunfo está caminando junto a ti, no lo sueltes. Las oportunidades se presentarán, solo debes tener las herramientas necesarias para sumir esta responsabilidad. Tu impulsividad te puede llevar a caminos equivocados, debes controlar las palabras que dices. Los sentimientos hacia una persona se transforman positivamente.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de agosto de 2021

Capricornio, te reconciliarás con una persona que te habías alejado por malos entendidos. Selecciona muy bien a tus socios y amistades y deja de dar a manos abiertas a quien no lo merece. Deberás tomar una decisión sobre un rumbo nuevo en tu vida. No des información de tu vida a las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Acuario 16 de agosto de 2021

Acuario, encontrarás las respuestas que estabas buscando en las palabras de un viejo amigo. Lamentas la perdida de una amistad valiosa. Deberás organizar un asunto relacionado a documentos familiares. Una persona que amas y tú toman caminos distintos. Sigue adelante, que nadie te detenga en tus proyectos.

Horóscopo hoy Piscis 16 de agosto de 2021

Piscis, despierta la ambición de querer tener cada vez más para ti y los tuyos. El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae alegría a tu vida. Recibes una sorpresa de una persona especial para tu familia. Aléjate de las malas noticias erróneas. Cuidado que te vigilen tus pasos, buscarán hacerte daño, ten mucha precaución.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

