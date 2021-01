Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 16 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de enero de 2021

Aries, sueños que se hace realidad. Cambio de imagen que te hace sentir diferente. Es necesario que aclares una situación con tu pareja antes que sea demasiado tarde. Debes apoyar a un familiar que está atravesando un momento complicado. Hombre de poder que te habla de proyectos. Debes atender tú mismo las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 16 de enero de 2021

Tauro, te estás adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios a tu vida y no quedarte conformándote con lo que ya has logrado. Debes ir por mas, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y veras que tu vida cambiará para bien. El tiempo pasará rápidamente.

Horóscopo hoy Géminis 16 de enero de 2021

Géminis, seguirás adelante a pesar de las dificultades y demostraras tu capacidad. Te has puesto prueba y lo estás haciendo muy bien, lo estás logrando por ti mismo, eres más grande y fuerte de lo que te imaginas. La gente vera de lo que eres capaz y de lo que has madurado. Vas a progresar solo cree en ti.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de enero de 2021

Cáncer, tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en que momento debes tomar esa decisión que cambiará todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy.

Horóscopo hoy Leo 16 de enero de 2021

Leo, necesitas sentir que todo lo tienes bajo control y en tus manos. Aunque en estos días las cosas no salgan como quieres debes comprender la situación actual y adaptarte a los cambios. No podrás ser tú el que dirija todo. Déjate guiar por los demás y veras que todo será mejor para ti y los tuyos. Celebraciones de una graduación.

Horóscopo hoy Virgo 16 de enero de 2021

Virgo, si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Pero si sientes que esto no te llena puedes dedicarte a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día. Has las cosas con calma hoy.

Horóscopo hoy Libra 16 de enero de 2021

Libra, después de mucho esfuerzo la vida te premia, se presenta a ti una nueva oportunidad donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale provecho. Integra a tu familia en este proyecto ellos saben que les deseas lo mejor y confían en ti, surgirán nuevas ideas toma la más conveniente.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de enero de 2021

Escorpio, intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de enero de 2021

Sagitario, adelante ten fe en lo que quieres para la tranquilidad de tu vida y llegar al éxito tan deseado. Mejora tu salud. Buena vibra en tu camino a través de una persona que se te acerca. Debes preocuparte por tu proyecto, cumple con lo que ofreciste. Se agradecido con lo que te dan. Te conectas con personas nuevas.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de enero de 2021

Capricornio, ganancias en lo laboral por un nuevo proyecto. Mejora tu entrada de dinero. Verás llegar una sorpresa de alguien querido. Busca la paz de tu día junto a tus seres queridos. Llega una comunicación del extranjero que te preocupará. Felicidad por la mejora de un familiar enfermo, la fe mueve montañas.

Horóscopo hoy Acuario 16 de enero de 2021

Acuario, hablas claro con un socio, las cosas transparentes son mejor. Recibes dinero que te debían y deberás saberlo administrar. Evolución en tu trabajo. No permitas que tus emociones controlen tu vida laboral y económica. Logras el ascenso o negocio esperado. Tendrás una lucha interior, contrólate. Escuchar a tu pareja.

Horóscopo hoy Piscis 16 de enero de 2021

Piscis, alegrías y celebraciones por los logros obtenidos. Solventas un problema económico. Buenas energías en este día, las necesitas. Algo con un familiar que te preocupa. Busca el equilibrio en lo que estás haciendo, y pon pausa cuando lo necesites, no todo podrás hacer. Nuevas oportunidades en lo económico.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio