Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 16 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de septiembre de 2021

Aries, tendrás muchas preocupaciones en la parte económica, será momento para invertir en un proyecto. Tú puedes cumplir todos los objetivos, es cuestión de tiempo. En la salud, trata de meditar, escucha música relajante. El amor se hace presente nuevamente en tu vida, pertenece a tu pasado y estarán recordándolo todo.

Horóscopo hoy Tauro 16 de septiembre de 2021

Tauro, revisa tus cuentas y recuerda la propuesta que te hicieron hace días atrás. A veces la dulzura no da resultados, si no que debes mostrarte cortante y objetivo a la hora de tomar decisiones. Hoy es el momento oportuno para amar y dar lo mejor de ti, atrévete. No pierdas el tiempo en algo que no vale la pena, recuerda tus experiencias.

Horóscopo hoy Géminis 16 de septiembre de 2021

Géminis, es momento de organizar un encuentro con tus buenos amigos, te vendría bien despejar tu mente. En una reunión de amistades surgen nuevas ideas de negocio, deberás analizarlas bien. Debes empezar hacer tú mismo con tu pareja, olvida los miedos. No permitas que te hieran, se bueno hasta que esto te cause problemas.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de septiembre de 2021

Cáncer, es hora de hacer grandes cambios en tu vida, sal de la rutina y explora nuevos caminos. Vota los espejos rotos que tienes en tu casa, esto te está trayendo retrasos a tu vida. No dejes que nadie manipule tu vida, se tú mismo. No te niegues al amor que te pueden ofrecer. Se abren puertas nuevas, ve paso a paso, tómalo con calma.

Horóscopo hoy Leo 16 de septiembre de 2021

Leo, choque de personalidades te harán pensar que no eres compatible, es cuestión de comunicación y adaptación. Estarás resistiéndote a hacer un cambio. Pondrás empeño en lo que quieres. El pasado triste, déjalo atrás y vive lo que tienes ahora. Engaño por parte de una persona que dice sentir amor por ti.

Horóscopo hoy Virgo 16 de septiembre de 2021

Virgo, eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de la cuenta y eso te desequilibra un poco. Nuevas oportunidades se abren para ti, debes tomar las cosas con calma y serenidad. Hay una persona que ha estado vigilando tus pasos y busca hacerte daño, ten mucha precaución. Molestias con tu familia que se aclara.

Horóscopo hoy Libra 16 de septiembre de 2021

Libra, participas en un trabajo nuevo y logras llegar a la meta. Estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Trata que no te afecte el problema de los demás. El clima te está afectando negativamente tu salud, abrígate bien. No hagas caso a los comentarios de las personas que te tienen envidia.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de septiembre de 2021

Escorpio, ten paciencia y realiza tu mejor esfuerzo en el trabajo. Puedes sentirte presionado mientras sales de este período difícil, tranquilo todo estará acomodándose. Deja que tu capacidad de seducción se apodere de ti y deja a timidez a un lado. Llénate de buenas energías rodeándote de gente alegre y sincera. Llénate de alegría.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de septiembre de 2021

Sagitario, mantente con firmeza en tu posición si realmente consideras que todo está en orden, no te dejes manipular. Deja a un lado los prejuicios y tus miedos, esto no es más que inseguridad. Ofrece tu perdón únicamente si sientes que merece otra oportunidad. Una bendición llega a tu vida y llenará de alegría toda la familia.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de septiembre de 2021

Capricornio, descubres una nueva forma de trabajo que te permitirá lograr la estabilidad que necesitas. Lo esperado llega después de un retraso. Evalúa en quien confiar tus cosas personales. Evita gastos innecesarios en estos días. Conseguirás estar con una persona que te brindará apoyo incondicional en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy Acuario 16 de septiembre de 2021

Acuario, no pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona. Deberás calmarte un poco, tendrás algunas confrontaciones con las personas que amas o que son importantes para ti. El amor de tu vida puede ser quién menos pienses. Lograrás superar una fuerte situación amorosa que tiene relación con un tercero.

Horóscopo hoy Piscis 16 de septiembre de 2021

Piscis, buenas noticias en lo económico. Deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente. No escuches a personas que hagan comentarios sobre tu persona, ignóralos no valen la pena. Tendrás la libertad de hacer lo que quieres, aprovecha esta maravillosa energía. Debes aprender a reconocer cuando te equivocas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO