Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 17 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de agosto de 2021

Aries, te tocará pasar por una fuerte etapa que te ayudará a descubrir a las personas que realmente están a tu lado. Disfrutarás de una nueva aventura en tu vida, puede que se convierta en algo serio. Movimiento esta semana, debes ser moderado y precavido, no cometas excesos. Extrañarás a amistades y te pondrá en contacto con ellos.

Horóscopo hoy Tauro 17 de agosto de 2021

Tauro, rodéate de personas que compartan tus intereses, debes dejar a un lado las personas que no van en tu misma sintonía. Nuevas personas a tu lado que te llenan de confianza. Planificas un viaje de trabajo para más adelante, debes cumplir con tus compromisos. Tendrás la fuerza para superar cualquier obstáculo que se aparezca.

Horóscopo hoy Géminis 17 de agosto de 2021

Géminis, déjate ayudar, no es momento de demostrar cuan independiente eres. Tendrás una gran energía positiva, solo debes buscar la forma de aprovecharla y regularla. Deja fluir las cosas con tu pareja o esa persona especial, no presiones las cosas. Cuida tu salud, molestias en las piernas y cabeza. Éxitos en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de agosto de 2021

Cáncer, no cuentes a nadie lo que harás hasta que se cumpla, nunca se sabe las intenciones y los deseos de los demás. Se aclara un asunto en el trabajo. Debes ayudar a un hijo que te necesita. Cuidado con enemigos ocultos, traiciones e imputaciones en contra tuyo. Abre bien los ojos. Dificultades que se aclaran antes de finalizar el día.

Horóscopo hoy Leo 17 de agosto de 2021

Leo, hazle caso a tu sexto sentido sobre las personas que conoces, estará muy acertado. Te conectas con personas del extranjero por medio de las redes, las amistades se reactivan y te emocionan. Debes ser paciente y reservado para lograr los objetivos. No estás haciendo tiempo para ti mismo, te estás olvidando de tu bienestar.

Horóscopo hoy Virgo 17 de agosto de 2021

Virgo, un favor que has hecho en el pasado sale a relucir en la actualidad, siempre lo bueno se compensa. Hoy será un día especial para la reunión familiar, tanto ellos como tú necesitan fortalecer los lazos. No te des por vencido hasta lograr el objetivo que te has trazado. La meditación jugará un papel importante en tu salud.

Horóscopo hoy Libra 17 de agosto de 2021

Libra, el sol sale para ti después de una larga espera. Una persona te ayuda y te sentirás más tranquilo. Un dinero que te llega de lejos resolverá un problema de deudas. Cambios positivos que te activan para ser más próspero. Debes descansar más, te esfuerzas demasiado y a veces te agotas. El amor tardará en llegar, ten paciencia.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de agosto de 2021

Escorpio, necesitarás a una persona que te ayude con el trabajo que deseas realizar, mira bien en quien confías. La posibilidad de asociarte te está rondando en la cabeza, estudia esa posibilidad, lo que decidas estará bien. Cuidado con los excesos, sobre todo en el trabajo, todo con medida para que no te enfermes del estrés.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de agosto de 2021

Sagitario, en tu mente ronda la idea de invertir en un negocio nuevo, asesórate bien. Eres exitoso y todo lo que te propongas lo harás bien. El secreto está en ser seguro de ti mismo y de lo que has de hacer. Tendrás un percance con un vehículo. No olvides que para que te sientas bien deberás estar en armonía con tu pareja.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de agosto de 2021

Capricornio, deja que cada quien vea sus problemas y sean responsables, ocúpate de ti mismo y así evitarás inconvenientes a futuro. Nuevos proyectos por estudiar y analizarlos bien, si vas a invertir deberás estar seguro. Toma la vida con calma, no te precipites, puede que las decisiones que tomes no sean las apropiadas.

Horóscopo hoy Acuario 17 de agosto de 2021

Acuario, la vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. No te distraigas en algo que haces, pon más atención. Deberás hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Cuidado con firmas de documentos que desconoces. No te detendrás hasta conseguir tu propósito. No dejes que te manipulen tu vida, toma tus propias decisiones.

Horóscopo hoy Piscis 17 de agosto de 2021

Piscis, no pongas condiciones en algo que quieres lograr, deja que fluya y se dé. Te sentirás irritado y molesto, evita discutir con la familia. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras, es mejor que lo soluciones de una vez. Ordena tu vida. Cuida la salud, tendrás algunos malestares en tu cuerpo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

